ARC Raiders dépasse les 12,4 millions d’exemplaires vendus et est plus populaire que jamais

Les serveurs sont toujours très remplis

Pour fêter cette nouvelle année, Embark Studios et Nexon ont pu sabrer le champagne lorsqu’ils se sont rendus compte qu’ARC Raiders venait de dépasser les 12,4 millions d’exemplaires en un peu plus de deux mois de commercialisation pour le jeu. Un joli exploit aidé par un prix attractif pour le genre (39,99 €) et par un bouche-à-oreille qui a fonctionné comme rarement.

Mieux encore, le studio se félicite de voir que le taux de rétention est excellent, ce qui est l’un des paramètres les plus importants pour un jeu qui mise beaucoup sur l’implication de sa communauté. ARC Raiders a atteint son plus haut pic de fréquentation avec 960 000 personnes connectées il y a peu, ce qui est plus que le pic enregistré lors de la première semaine de lancement :

« Nous sommes extrêmement satisfaits de la forte fidélisation et de l’enthousiasme constant manifestés par les joueurs sur tous les principaux marchés mondiaux pour ARC Raiders. Si nous étions déjà ravis du lancement en octobre, le fait d’avoir atteint plus de 12,4 millions d’unités et établi un record de 960 000 utilisateurs simultanés en janvier démontre le potentiel d’ARC Raiders à devenir un autre pilier du portfolio de Nexon. »

Un exploit qui n’est pas sans rappeler celui de Helldivers 2 en 2024, et qui montre qu’il y a peut-être d’autres chemins à suivre que les shooters free-to-play.