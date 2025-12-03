ARC Raiders : Abandonner le modèle free-to-play a été salvateur selon Embark Studios

Une décision payante

Embark Studios s’est lancé dans une série de vidéos laissant la parole aux artistes derrière ARC Raiders, afin de raconter l’évolution du jeu tout au long de son développement. L’occasion pour Virgil Watkins de revenir sur la décision de changer de modèle économique, en laissant de côté l’aspect free-to-play. Un choix qui a naturellement des conséquences monétaires, mais pas seulement, puisque beaucoup de choses dans le jeu ont été modifiées suite à cela, rendant la vie de l’équipe plus facile (propos retranscrits par GamesIndustry.biz) :

« Dans un jeu free-to-play, il faut, d’une certaine manière, rendre les choses un peu plus addictives, prendre un peu plus de temps, exiger un peu plus de persévérance, afin d’inciter les joueurs à rester et à s’investir dans le jeu, et idéalement, à y dépenser de l’argent. Pour ce type de titre, il était difficile de respecter le temps des joueurs dans certains aspects comme l’artisanat ou les sessions. On se disait presque : « Ralentissez un peu ». C’était un peu frustrant, mais dès que cette décision a été prise, nous avons pu adapter le temps de jeu à ce qui nous semblait approprié. »

Il continue en indiquant que malgré cette décision, il fallait tout de même trouver un moyen de monétiser le jeu sur la durée, d’où la présence d’une boutique en ligne. Mais le studio a certainement appris beaucoup de leçons avec The Finals, et à la vue du succès d’ARC Raiders, il a appliqué beaucoup de ces enseignements.