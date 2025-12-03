ARC Raiders : Abandonner le modèle free-to-play a été salvateur selon Embark Studios

Pendant un temps, ARC Raiders devait suivre le même modèle que The Finals. L’extraction-shooter a d’abord été pensé comme un free-to-play, pouvant ainsi attirer beaucoup de monde d’un seul coup tout en étant rentable grâce à des tas de microtransactions. Et des microtransactions, il y en a toujours dans ARC Raiders aujourd’hui, mais le modèle économique n’est plus le même étant donné qu’Embark a décidé de faire du jeu un titre premium. Et ce choix a été plus que bénéfique pour le studio selon Virgil Watkins design director sur le titre à succès.

