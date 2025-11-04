ARC Raiders : À défaut d’empêcher la triche, le jeu pourra vous dédommager si vous tombez sur un tricheur
Rédigé par Jordan
Le fait qu’ARC Raiders fonctionne aujourd’hui très bien vient d’une somme de bonnes décisions qui a permis de bâtir une véritable communauté avant même la sortie du jeu. Et même après la sortie de celui-ci, Embark Studios fait tout ce qui est en son pouvoir pour chouchouter son public, notamment pour lutter contre la triche. Si le studio a encore du mal à empêcher que cela arrive, il prend néanmoins des mesures pour vous empêcher d’être victime de personnes ayant peu de scrupules à tricher.
Les tricheurs ne vous feront pas tout perdre
Perdre, c’est toujours difficile, mais perdre face à un tricheur, c’est encore plus lourd à digérer. Surtout dans un titre comme ARC Raiders, où l’on récolte du loot qui peut parfois être précieux et qui est perdu à tout jamais si l’on en vient à trépasser. Heureusement, Embark Studios essaye de contrer cela, non pas en s’attaquant directement aux tricheurs (ce qui est un travail de longue haleine), mais en vous redonnant votre loot disparu.
Le site GameRant a compilé plusieurs retours en provenance de la communauté du jeu sur Reddit, qui témoignent après avoir reçu un joli dédommagement suite à une mauvaise rencontre avec un tricheur. Selon plusieurs commentaires, le studio enquête sur les tricheurs, et s’il estime que quelqu’un en est victime, la personne qui a perdu tout son loot va le retrouver après avoir reçu un message in-game :
« Vos objets ont été perdus suite à une rencontre déloyale, mais nous avons réussi à les récupérer pour vous ! Vous pouvez les récupérer et les emmener avec vos lors de votre prochaine aventure. Nous sommes engagés à créer un environnement dans lequel le gameplay est lié aux compétences de chacun, au travail d’équipe, et à l’amusement, et pas aux pratiques déloyales. Merci de prendre part à cette mission ! Ensemble, nous faisons d’ARC Raiders une expérience amusante et équilibrée pour tout le monde. »
Un excellent moyen d’éviter à certains d’être complétement écœurés du jeu après avoir croisé le chemin d’un tricheur, même s’il faut encore s’attaquer au problème à la racine via des mesures anti-triches plus importantes.
ARC Raiders est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
