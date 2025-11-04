ARC Raiders : À défaut d’empêcher la triche, le jeu pourra vous dédommager si vous tombez sur un tricheur

Les tricheurs ne vous feront pas tout perdre

Perdre, c’est toujours difficile, mais perdre face à un tricheur, c’est encore plus lourd à digérer. Surtout dans un titre comme ARC Raiders, où l’on récolte du loot qui peut parfois être précieux et qui est perdu à tout jamais si l’on en vient à trépasser. Heureusement, Embark Studios essaye de contrer cela, non pas en s’attaquant directement aux tricheurs (ce qui est un travail de longue haleine), mais en vous redonnant votre loot disparu.

Le site GameRant a compilé plusieurs retours en provenance de la communauté du jeu sur Reddit, qui témoignent après avoir reçu un joli dédommagement suite à une mauvaise rencontre avec un tricheur. Selon plusieurs commentaires, le studio enquête sur les tricheurs, et s’il estime que quelqu’un en est victime, la personne qui a perdu tout son loot va le retrouver après avoir reçu un message in-game :

« Vos objets ont été perdus suite à une rencontre déloyale, mais nous avons réussi à les récupérer pour vous ! Vous pouvez les récupérer et les emmener avec vos lors de votre prochaine aventure. Nous sommes engagés à créer un environnement dans lequel le gameplay est lié aux compétences de chacun, au travail d’équipe, et à l’amusement, et pas aux pratiques déloyales. Merci de prendre part à cette mission ! Ensemble, nous faisons d’ARC Raiders une expérience amusante et équilibrée pour tout le monde. »

Un excellent moyen d’éviter à certains d’être complétement écœurés du jeu après avoir croisé le chemin d’un tricheur, même s’il faut encore s’attaquer au problème à la racine via des mesures anti-triches plus importantes.

ARC Raiders est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.