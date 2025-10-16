Après Train Sim World, Dovetail Games veut se la jouer Need for Speed, mais en métro avec Metro Rivals: New York

Pour une fois que le métro se presse

Metro Rivals: New York n’est pas qu’une simple simulation de conduite de métro. Le studio veut ici offrir une expérience différente, qui s’inspire largement de Need for Speed, avec un système ferroviaire contrôlé par des conducteurs d’élite, qu’il faudra aller défier.

Pour cela, vous devrez accomplir certains boulots, obtenir de l’argent, construire votre réputation et enfin aller ceux que l’on appelle les Titans sur leur propre territoire. Vous pourrez même customiser votre métro à l’aide de différentes options cosmétiques. Et si le jeu présentera tout cela dans son mode solo, un mode multijoueur est également prévu pour vous laisser faire la course entre amis. Le studio promet qu’il s’agit là de l’un de ses jeux les plus ambitieux d’un point de vue technique, notamment via l’utilisation de l’Unreal Engine 5 :

« Metro Rivals: New York marque un nouveau chapitre audacieux dans le portfolio de Dovetail Games, offrant une réelle sensation de prise en main, de sensations fortes, de vitesse et d’excitation au sein du genre simcade. En alliant notre connaissance approfondie des trains à l’expertise et au talent de nos équipes de développement, et en exploitant les technologies Lumen, Nanite et la génération procédurale d’Unreal Engine 5, nous sommes convaincus que ce jeu offrira une expérience incroyablement immersive et passionnante aux joueurs, aussi bien en solo qu’en mode multijoueur ferroviaire inédit. »

La sortie de Metro Rivals: New York est prévue pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.