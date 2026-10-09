Après son rôle dans Clair Obscur: Expedition 33, Charlie Cox sera présent dans un jeu SEGA

On parie sur un autre RPG

Pendant qu’il effectuait la promotion de la saison 3 de Daredevil: Born Again durant le New York Comic-Con qui a lieu en ce moment même, Charlie Cox a été interrogé par IGN sur ses prochaines activités dans l’industrie du jeu vidéo. Il répond alors sans détour qu’il a déjà rempilé sur un jeu SEGA encore non annoncé, en effectuant cette fois-ci 40 heures de travail, ce qui laisse penser que sa présence à l’écran est beaucoup plus importante que dans Clair Obscur: Expedition 33 :

« J’en ai fait un autre ! Il n’a pas encore de nom. J’en ai fait avec SEGA qui n’est pas encore sorti. C’était sympa à faire. C’est difficile car c’est un tout autre métier. Je ne sais pas trop ce que j’ai le droit de dire, mais je me suis présenté là-bas, je les ai rencontrés pour la première fois, ils m’ont proposé ce jeu et j’ai accepté. Je devais faire environ 40 heures de travail ou quelque chose du genre, et le premier jour, je suis arrivé en saluant tout le monde, ils se sont dit: « … Oh, c’est un Anglais. ». Je crois qu’ils espéraient que j’étais Américain. Mais je me suis retrouvé avec 40 heures de répliques sans préparation préalable sur un quelconque accent. Oui, je crois bien qu’ils me prenaient pour un Américain. »

Maintenant, reste à savoir de quel jeu on parle, même si on suppose qu’il est question d’un personnage qui doit sonner comme un Américain, ce qui limite le champ des possibles. Chez SEGA, des jeux qui nécessiteraient autant de travail pour le doublage, on n’en trouve pas non plus des tonnes, et la première idée qui vient en tête est celle d’un nouveau jeu RGG, que ce soit un Like a Dragon ou autre étant donné que le studio n’a pas peur d’aller chercher des grosses stars.

Bien sûr, il y a aussi la possibilité que l’on parle d’un Persona 6 (pour une quelconque raison) et que l’acteur ne soit pas au courant que le jeu a techniquement déjà été annoncé. À moins que l’on soit sur un projet plus occidental, mais SEGA a beaucoup délaissé ce secteur au fil des années. Mystère, mystère.