Après ses sets Pokémon, LEGO propose maintenant un nouveau set The Legend of Zelda basé sur Ocarina of Time

La bataille finale d’Ocarina of Time en LEGO

Et ce nouveau set Zelda n’est pas n’importe lequel, puisqu’il est à l’image de l’un des plus grands jeux de la saga, et pour beaucoup, le meilleur : Ocarina of Time. Ce set LEGO est composé de 1 003 pièces, qui permettent de recréer les ruines du château de Ganon, avec des figurines pour le grand méchant emblématique de la saga, ainsi que pour Link et la princesse Zelda, qui aide l’aventurier avec sa magie. Et c’est sans oublier quelques éléments iconiques comme le Bouclier Hylien et la Master Sword, et même la fée Navi :

« Composé de 1 003 pièces, le set capture toute l’intensité dramatique de l’affrontement final, avec une tour du château en ruines et des débris dissimulant trois cœurs de vie. En appuyant sur un bouton, les ruines éclatent, le couvercle s’ouvre et Ganondorf sort des débris, prêt à combattre ! »

Ce set The Legend of Zelda: Ocarina of Time est disponible dès maintenant en précommande sur le site LEGO, avec une date de sortie fixée au 1er mars. Et pour vous le procurer, vous devrez dépenser la somme de 119,99 €, ce qui, là encore, n’est pas donné, même si le tout est plus abordable que la plupart des sets Pokémon présentés cette semaine.