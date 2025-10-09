Après l’annulation de Project Blackbird chez ZeniMax, des anciens de The Elder Scrolls Online fondent leur propre studio
En plus de travailler sur The Elder Scrolls Online et ses futures extensions, ZeniMax Online Studios œuvrait aussi en secret durant des années sur Project Blackbird, un autre MMO qui a malheureusement été l’une des victimes des dernières décisions de Microsoft. Le jeu a été annulé alors qu’il était déjà bien avancé, laissant ainsi des dizaines d’employés face à un projet ambitieux qui ne sera jamais terminé. Plusieurs membres ayant participé à ce projet ne travaillent aujourd’hui plus poour ZeniMax Online Studios, et certains se sont même regroupés sous une nouvelle bannière, celle de Sackbird Studios.
L’oiseau prend son baluchon
Le fait que le nom du studio évoque directement le Project Blackbird n’est pas un hasard, car il englobe actuellement des artistes qui ont travaillé sur ce projet annulé. Un projet qui a laissé des séquelles, mais aussi une envie d’indépendance chez ces ex-employés, comme l’explique le PDG de Sackbird Studios, Lee Ridout :
« Nous sommes reconnaissants du temps passé chez ZeniMax Online Studios ; cela nous a façonnés, en tant que développeurs et en tant qu’individus. L’annonce de l’annulation de Blackbird et du licenciement de nombreuses personnes a été un déclic. Nous avons réalisé que la meilleure façon de protéger notre savoir-faire – et notre équipe – était de créer un studio où l’indépendance créative n’est pas négociable. »
Aujourd’hui, Sackbird Studios compte moins d’une dizaine de personnes dans ses rangs, même s’il s’agit de vétérans de l’industrie. Il travaille sur son propre projet, basé sur une licence originale, qui devrait arriver sur PC et sur consoles dans un paquet d’années, étant donné que la production vient de débuter. Nul doute qu’il devrait récupérer quelques idées de Project Blackbird, sauf si ZeniMax l’en empêche. Un site officiel pour le studio a déjà ouvert ses portes.
