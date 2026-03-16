Un espoir pour Game One ? La chaîne pourrait être relancée, et ce dès cette année

De retour à l’antenne dès la rentrée ?

Ces informations nous proviennent en premier lieu du site Satellifax avant d’être confirmées par BFM Tech. Selon ce qui est rapporté, un projet de relance de la chaîne Game One est bel et bien à l’étude, et ce avec de nouveaux propriétaires. Lors de la fermeture de la chaîne, les membres de l’émission phare de Game One, Team G1, se sont réunis sous la bannière La Team Le Respawn sur Twitch, mais on parlerait ici d’un véritable retour à la télévision.

David Neichel, qui est l’ancien PDG d’ESL Gaming (entreprise d’esport), mais aussi ancien directeur commercial de Canal+, serait à l’origine de ce retour en compagnie de plusieurs investisseurs. Des discussions seraient en cours depuis plusieurs semaines, notamment avec divers groupes qui pourraient faire office de partenaires. Si ce retour est bien acté et financé, il pourrait être effectif dès le 1ᵉʳ septembre 2026. On retrouverait ainsi la plupart des visages connus de la chaîne, de Marcus à Julien Tellouck en passant par Kayane.

Et évidemment, cela serait potentiellement sous un nouveau nom, la marque Game One appartenant à Paramount (même si des négociations seraient en cours à ce sujet). Cela pose aussi des questions sur la programmation de la chaîne, car en dehors des émissions « maison » comme Team G1, on ignore encore ce qui pourrait constituer le reste de la grille. Affaire à suivre.