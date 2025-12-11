Après Fall Guys, des anciens membres de Mediatonic se rassemblent pour développer le jeu multijoueur Frog Sqwad

Un jeu d’extraction pas comme les autres

Les ressemblances entre Frog Sqwad et Fall Guys devraient sauter aux yeux de n’importe qui ayant joué au jeu multijoueur de Mediatonic. On oublie cependant la compétition pour se concentrer sur quelque chose de plus convivial avec de la coopération jusqu’à 8 personnes, mais le travail sur la physique de nos personnages reste assez similaire que dans le précédent jeu de ces développeurs.

Dans ce nouveau titre, vous incarnez ici des grenouilles en vadrouille dans les égouts, qui cherchent à trouver à manger pour nourrir le roi du marais. Vous pourrez ainsi utiliser votre langue pour tout un tas de choses, que ce soit pour ramasser de la nourriture ou bien pour vous balancer en l’air. Vous aurez même l’opportunité de devenir une méga-grenouille, qui grossira au fil des aliments ramassés. Gare à ne pas croiser un danger le ventre vide, et ne la jouez pas solo ici puisque vous pourrez aider vos amis à passer outre certains obstacles.

Frog Sqwad est pour l’instant uniquement prévu sur PC, mais on imagine que le studio a en tête de sortir son titre sur consoles. Le jeu devrait être disponible dans le courant de l’année 2026.