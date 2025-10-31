Après avoir travaillé sur Fall Guys, des développeurs s’associent pour créer Panic Stations, studio spécialisé dans les jeux coop
Rédigé par Jordan
Depuis que le studio a été racheté par Epic Games, Mediatonic n’est plus vraiment le même, ne serait-ce que parce que de nombreux départs ont eu lieu, notamment via des licenciements. Le fondateur du studio s’en est lui-même allé pour créer Skeleton Crew, un groupe de studios placés sous une même bannière, qui regroupe déjà les entités Payload, Mythwright et Brightrock. On peut désormais ajouter une équipe supplémentaire avec Panic Stations, composé de personnes ayant travaillé sur Fall Guys.
Le successeur de Fall Guys est en route ?
Le site Game Developer relaye cette annonce en précisant que le studio basé au Royaume-Uni officiera donc sous Skeleton Crew pour son premier jeu. Son but est simple, créer des titres qui « rapprochent les gens grâce au chaos, aux rires et aux moments partagés ». Soit des jeux dans la veine de l’amusant Fall Guys, autrement dit des jeux principalement jouables en coopération ou en multijoueur où l’on est en compétition avec nos amis.
Après tout, tous les membres du studio (au nombre de six pour l’instant) ont travaillé sur le jeu de Mediatonic, ce qui donne ainsi une idée de là où cette équipe va se diriger. Aucun jeu précis n’est annoncé pour le moment, mais à la vue du phénomène qu’a été Fall Guys à sa sortie, il faudra surveiller ce nouveau studio de très près, même si le premier projet de cette équipe ne sortira pas avant un petit moment.
Date de sortie : 04/08/2020