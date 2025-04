The Outer Worlds 2 se montre avec 11 minutes de gameplay avant sa présentation en juin

Un petit avant-goût de ce qui sera présenté après le Xbox Games Showcase

Pas besoin d’attendre le Xbox Games Showcase pour en savoir plus sur The Outer Worlds 2. Ce nouvel extrait de gameplay nous présente l’une des quêtes du jeu qui permet de mettre en avant les différentes facettes du RPG, de l’infiltration aux phases de shoot en passant pas les séquences de dialogue avec de nombreux choix à faire, avec la mise en scène made in Bethesda qui ne change pas beaucoup d’un jeu à l’autre.

Ce n’est là qu’un petit aperçu de ce que l’on verra dans deux mois, durant le showcase dédié au jeu qui s’attardera un peu plus sur le gameplay et sur les améliorations de cette suite par rapport au premier jeu, en dehors de visuels un peu plus propres.

The Outer Worlds 2 devrait en toute logique sortir d’ici la fin de l’année, aussi bien sur PC et Xbox Series que sur PlayStation 5.