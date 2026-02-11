Apex Legends fête ses 7 ans avec Fissure, une saison anniversaire majeure offrant des récompenses
Lancé en 2019 par Respawn Entertainment et Electronic Arts, Apex Legends est l’un des rares jeux-service à profiter d’une longévité rare, surtout au regard des sorties ces temps-ci. Ainsi , cela fait sept ans que le Battle Royale est présent dans le quotidien des amateurs de FPS nerveux. Pour célébrer ce cap symbolique, les développeurs ont associé la saison 28 intitulée «Fissure» à l’anniversaire de la franchise, un événement anniversaire spécial qui s’accompagne de récompenses gratuites et de plusieurs ajustements majeurs. C’est déjà disponible et voici tout ce qu’il faut savoir.
Un événement anniversaire avec des récompenses gratuites
Comme chaque année, Respawn met les petits plats dans les grands. Cette édition des 7 ans propose une série de défis permettant de débloquer gratuitement :
- Des skins légendaires
- Un skin d’arme réactif
- Des objets cosmétiques exclusifs
- Des fragments d’objets mythiques
A noter que certains packs d’anniversaire garantissent également des récompenses spécifiques avec un système retravaillé pour rendre l’événement plus accessible. Respawn insiste sur la volonté de récompenser la fidélité des joueurs, anciens comme nouveaux.
Le point fort de cette édition est un joli skin d’arme réactif qui peut être obtenu durant l’événement. Comme d’habitude avec ce type d’objet, son apparence évolue en fonction des performances en partie. Un suivi d’événement anniversaire permettra aussi de débloquer progressivement des récompenses simplement en jouant.
De nouvelles mécaniques et des évolutions de gameplay
Respawn explique vouloir affiner la diversité des compositions d’équipes, notamment en compétitif. Plusieurs légendes (notamment Bloddhound, Catalyst et Fuse) ont ainsi été ajustées, avec :
- Des modifications sur certaines capacités tactiques
- Des ajustements sur les temps de recharge
- Des changements sur la puissance ou l’efficacité de certains ultimes
L’objectif est d’éviter les compositions dominantes systématiques et d’encourager davantage d’équipes variées. La saison 28 apporte aussi des changements notables du côté de l’arsenal dont :
- Un rééquilibrage de certaines armes jugées trop performantes
- Des ajustements sur les dégâts ou la stabilité
- Des modifications sur la rotation du loot
Respawn précise que ces changements visent à fluidifier les affrontements et réduire certains déséquilibres observés en fin de saison précédente. Au-delà des ajouts de contenu, cette mise à jour se concentre fortement sur la stabilité de la méta et l’équilibrage global. L’équipe de développement rappelle qu’elle surveillera les retours des joueurs afin d’effectuer d’éventuels ajustements correctifs dans les semaines à venir.
La saison 28 d’Apex Legends est d’ores et déjà disponible sur PC, PlayStation et Xbox.
