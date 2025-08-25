On a revu The Blood of Dawnwalker, le jeu des créateurs de The Witcher 3, et c’est toujours aussi intriguant

Déception cependant ici, cette présentation reprenait en très grande partie la longue vidéo de gameplay présentée en juin. Nous aurions apprécié découvrir une autre section du jeu, une autre destination ou même un bout de monde ouvert, mais il semblerait que ce soit encore trop tôt. Nous vous remettons ci-dessous la présentation de gameplay en question pour vous faire une idée de ce que nous avons pu voir, notre présentation rajoutant quelques scènes croustillantes.

Un air de déjà-vu

Dans le détail tout de même, nous avons pu voir deux versions d’une même quête dans laquelle il nous fallait trouver des informations autour de la Cathédrale vue dans la vidéo de juin. De nuit, Coen pouvait s’infiltrer discrètement grâce à ses pouvoirs de vampire, et ainsi observer des indices dans la Cathédrale pendant un rituel étrange en contrebas, tandis que de jour, l’homme enquêtait auprès d’un disciple de la Cathédrale pour trouver la trace d’un autre homme, qu’il finira par trouver au fond d’une cave, dans un état… différent dirons-nous.

Cette traque le conduit au fond d’un tombeau dans lequel il trouvera un vieux Pénombral enchaîné aux lourds secrets et révélations. Nous n’en dirons pas plus pour ne pas spoiler l’histoire mais la démo s’est terminée sur cela pour nous aussi. De quoi raviver notre soif de découvrir le lore et le scénario de ce RPG ambitieux, à la technique encore vacillante par moments, et aux combats loin d’être aussi nerveux qu’espéré pour l’instant.

Pour tout savoir sur le jeu, nous vous redirigeons vers notre récent article (et vidéo associée) qui récapitule tout ce qu’il faut savoir sur The Blood of Dawnwalker. Sa sortie étant prévue en 2026 sur PC et consoles, le jeu devrait refaire parler de lui dans les prochains mois. N’hésitez pas à parcourir nos autres previews publiées à l’occasion de la Gamescom, y compris celles que l’on a réalisées en vidéo.