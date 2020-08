Aperçu Dont_forget_me – Un jeu d’enquête mémorielle intriguant

Dont_forget_me est le premier jeu du studio français The Moon Pirates et il sera disponible sur PC via Steam. Le jeu d’enquête mémorielle narratif se laisse d’ailleurs approcher dans une courte démo, que vous pouvez retrouver sur la plateforme. Dans un monde cyberpunk dystopique, toute la population possède une puce dans la tête qui enregistre chacun de vos souvenirs. Vous incarnez Fran, une jeune femme amnésique, prise sous l’aile de Bernard, un mystérieux spécialiste de la copie mémorielle. Alors qu’une rencontre bouleverse votre quotidien, vous devrez plonger dans la mémoire de vos patients pour déjouer une conspiration gouvernementale.

Conditions d’aperçu : Aperçu réalisé sur la démo de départ avec un peu moins d’une heure de jeu au compteur.

Une histoire intrigante

Dans la clinique dirigée par Fran et Bernard, les clients – ou plutôt les patients comme aime à les appeler Bernard – viennent afin d’avoir certains de leurs souvenirs copiés sur un disque dur externe, ce qui permet alors de les partager avec autrui ou de les conserver en sécurité, lorsque l’on se méfie des puces par exemple.

Un jour, un mystérieux client fait appel à leurs services : il s’agit d’un membre de l’organisation des Oubliés qui, après avoir infiltré le laboratoire gouvernemental, vient solliciter votre aide pour déjouer une conspiration gouvernementale visant à éradiquer toute individualité. Vous allez alors devoir remonter la chaîne des personnes impliquées, souvenir par souvenir.

La démo sert à présenter rapidement – peut-être trop rapidement – les personnages et le fonctionnement de la machine qui vous permet de plonger dans les souvenirs. S’il est difficile de juger de la qualité du scénario avec juste ce début de jeu, une chose est sûre : lorsque la démo se termine, nous n’avons eu qu’une envie, savoir la suite.

Un duo mémo-rable mais encore imprécis

La relation entre Fran et Bernard sera certainement au cœur du jeu et fonctionne pour le moment plutôt bien, même si la démo ne fait que la survoler et que certaines répliques ne font pas très naturelles. Les deux personnages sont assez mystérieux, Fran étant amnésique et Bernard nous faisant comprendre au détour de certaines phrases qu’il a eu une vie intense et bien remplie. Dans tous les cas, on a envie d’en apprendre plus sur eux.

Le studio a choisi d’intégrer des choix de dialogues pour le personnage de Fran, que le joueur incarne. Par exemple, vous avez la possibilité de rassurer ou de faire peur à votre patiente, mettant ou non sa vie en danger. Ces choix de dialogues nous laissent entrapercevoir différents aspects de la personnalité de Fran, mais sans nous permettre de savoir quel sera exactement leur portée. Servent-ils à définir la personnalité de Fran ? Vont-ils avoir un impact sur l’histoire ? Nous espérons juste qu’ils n’aient pas un rôle seulement décoratif.

Un gameplay simple mais efficace

Revenons au point central du jeu : la mémoire. Fran et Bernard vont devoir plonger la mémoire de leurs clients pour en découvrir les secrets – parfois contre la volonté de ces derniers. Vous allez donc devoir créer une sorte de chemin mémoriel pour atteindre l’information capitale grâce à une association de mots. Ces chemins peuvent être multiples, et le jeu vous conseille de tous les explorer pour en apprendre plus sur l’histoire.

Ce système est simple mais efficace. La démo ne nous permet de jouer qu’à une séquence mémorielle, qui est plutôt facile. Nous espérons que l’aide apportée par Bernard, censée aider le joueur lorsqu’il est bloqué, sera plus utile que de simplement conseiller de relire les informations trouvées.

Néanmoins ce système soulève plusieurs interrogations. Comment va-t-il évoluer pour ne pas être redondant et pour se complexifier davantage ? Y aura-t-il des chemins secrets, qui nous permettent de découvrir des informations cruciales et capitales en plus ? Nous sommes curieux de voir comment le gameplay va évoluer.