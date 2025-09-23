Ananta : Le gacha aux allures de GTA-like façon anime dévoile de nouvelles images

« J’en sais rien j’ai pris n’importe quoi »

Ananta promet d’apporter un peu d’air frais au rayon des gachas, et pas seulement pour son univers urbain très travaillé ou ses déplacements façon Spider-Man (Insomniac Games va certainement reconnaitre quelques animations ici). La dernière vidéo en date du jeu nous montre tout ce qu’il sera possible de faire dans ce monde ouvert, que ce soit danser, se reposer, faire la fête, ou encore corriger quelques voyous avec un système de mêlée étonnamment plus proche d’un Batman Arkham, pour ne pas dire Yakuza/Like a Dragon que d’un Genshin Impact.

Et le fourre-tout ne s’arrête pas là puisque l’on retrouve également des phases de conduite, mais aussi d’enquête et d’infiltration avec des gadgets téléguidés. Et même un peu de hacking façon Watch Dogs. Enfin bref, vous l’aurez compris, Ananta pioche dans tous les jeux qui ont fonctionné dans les années 2010, et si la formule peut paraitre excessivement remplie, le résultat semble prometteur, sur le papier. Reste maintenant à voir comment tout cela va se jouer une fois la manette en mains, et si ce que l’on voit n’est pas trop superficiel.

Pour l’heure, Ananta n’a pas encore de date de sortie. Le free-to-play est prévu sur PC, mobiles et PlayStation 5.