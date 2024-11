Project Mugen, le jeu d’action en monde ouvert de NetEase, se renomme et devient Ananta

Nouveau trailer la semaine prochaine

Avant que l’on puisse revoir Project Mugen en action, NetEase nous apprend aujourd’hui que le jeu change de nom. Project Mugen n’était de toute façon qu’un nom de code provisoire, et il faut désormais appeler ce jeu en monde ouvert Ananta. Un changement de nom officialisé dans un petit teaser, qui ne nous montre que peu de choses en dehors de ce nouveau titre.

Mais on reverra très prochainement cet Ananta puisque l’éditeur nous donne rendez-vous pour le 5 décembre à 3 heures du matin (oui, vous serez couchés et nous aussi) pour la diffusion d’une nouvelle vidéo, qui, elle, devrait être plus parlante. Le studio reprendra sans doute les présentations à zéro, étant donné que les dernières vidéos du jeu ont été supprimées. On devrait en apprendre bien plus sur les différents systèmes du jeu tout comme ses personnages et si les choses s’activent maintenant, on peut même espérer une sortie durant l’année prochaine.

Pour rappel, celui que l’on nomme désormais Ananta est prévu sur PC, PS5, ainsi que sur les appareils iOS et Android.