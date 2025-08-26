Duet Night Abyss : Le RPG free-to-play sortira en octobre et présente un modèle économique sans gacha
On ne va pas se le cacher, lorsque Duet Night Abyss a présenté ses premières images, la comparaison avec Genshin Impact était immédiate. Parce que c’est là un raccourci évident à effectuer, mais aussi parce que le jeu de PAN Studio n’existerait probablement pas sans celui de HoYoverse. Et pourtant, derrière cet air familier, Duet Night Abyss pourrait proposer une expérience toute autre, ne serait-ce que via son modèle économique relativement sain. Enfin, pour le genre.
Jouez pour débloquer précisément le personnage souhaité
Duet Night Abyss nous a immédiatement fait penser à un gacha comme on en voit désormais tant, mais PAN Studio veut proposer une alternative à ce modèle économique. Plutôt que de vous demander de tirer à la loterie vos personnages et vos armes, vous pourrez ici les obtenir en jouant, et rien de plus.
Une grosse dose de farm sera nécessaire pour récolter les objets dont vous aurez besoin pour invoquer un personnage ou une arme, mais dans l’idée, vous pourrez tous les obtenir sans dépenser un centime.
D’accord, certains gachas proposent aussi cela, mais cette promesse demande des milliers d’heures pour être tenue. On notera tout de même qu’il sera possible d’acheter directement le personnage en boutique pour les plus pressés, mais sans système de loterie, ce qui rend l’achat moins vicieux. Les cosmétiques auront sans doute une place importante dans toute cette balance économique pour que le studio s’y retrouve.
Une nouvelle bande-annonce du jeu a été diffusée en marge d’une présentation plus globale, afin de nous apprendre la date de sortie de ce free-to-play. Duet Night Abyss est désormais prévu pour le 28 octobre prochain sur PC et mobiles.
Date de sortie : 28/10/2025