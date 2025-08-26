Duet Night Abyss : Le RPG free-to-play sortira en octobre et présente un modèle économique sans gacha

Jouez pour débloquer précisément le personnage souhaité

Duet Night Abyss nous a immédiatement fait penser à un gacha comme on en voit désormais tant, mais PAN Studio veut proposer une alternative à ce modèle économique. Plutôt que de vous demander de tirer à la loterie vos personnages et vos armes, vous pourrez ici les obtenir en jouant, et rien de plus.

Une grosse dose de farm sera nécessaire pour récolter les objets dont vous aurez besoin pour invoquer un personnage ou une arme, mais dans l’idée, vous pourrez tous les obtenir sans dépenser un centime.

D’accord, certains gachas proposent aussi cela, mais cette promesse demande des milliers d’heures pour être tenue. On notera tout de même qu’il sera possible d’acheter directement le personnage en boutique pour les plus pressés, mais sans système de loterie, ce qui rend l’achat moins vicieux. Les cosmétiques auront sans doute une place importante dans toute cette balance économique pour que le studio s’y retrouve.

Une nouvelle bande-annonce du jeu a été diffusée en marge d’une présentation plus globale, afin de nous apprendre la date de sortie de ce free-to-play. Duet Night Abyss est désormais prévu pour le 28 octobre prochain sur PC et mobiles.