Ananta : L’énorme monde ouvert de NetEase se la joue GTA VI et Spider-Man dans son dernier trailer

Un drôle d’hommage

Si l’on cite GTA VI, ce n’est pas juste pour aller flatter Google (pas entièrement en tout cas). En visionnant cette dernière bande-annonce, vous remarquerez sans doute les clins d’oeil très appuyés au premier trailer de GTA VI. Ananta essayer de recréer quelques scènes à sa sauce, puisque l’univers est bien différent de celui du jeu de Rockstar, quand bien même on se retrouve quand même dans un environnement urbain. Au lieu de décapotables qui roulent trop vite sur l’autoroute, on se retrouve avec des toilettes ambulantes (!?) et ainsi de suite.

Outre des déplacements en voiture, le jeu proposera aussi un système de balancement qui, là encore, rappelle un autre jeu, à savoir les derniers Spider-Man. Au lieu d’incarner l’Homme-araignée, on sera ici placé dans la peau d’un agent de la division Anti-Chaos Directorate, chargé de protéger la ville de Nova City d’événements surnaturels.

Contrairement aux autres jeux du genre comme Neverness to Everness, le titre devrait proposer une liberté plus importante lorsqu’il s’agit de la vie quotidienne dans cette ville, avec davantage d’activités. Pour ce qui est des combats, on nous vante un système très « kung-fu » mêlé à des pouvoirs télékinésiques.

Ananta n’a toujours pas de période de sortie. Il sortira sur PC, PS5 et mobiles.