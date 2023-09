Les amiibo de Zelda, Ganondorf, Noah et Mio arrivent bientôt, celui de Sora est prévu pour 2024

Everyone is here

Nintendon a d’abord fait un point sur les amiibo restants concernant Zelda: Tears of the Kingdom, avec les figurines de la princesse Zelda et de Ganondorf. Ces deux-là sont donc prévus pour sortir dans tous les commerces le 3 novembre prochain, mais pour les autres, il faudra attendre 2024.

Xenoblade Chronicles 3 aura enfin droit à ses amiibo avec des figurines à l’effigie de Noah et Mio, qui sont toutes les deux attendues dans un bundle qui sortira le 19 janvier. Ce qui veut dire qu’a priori, il faudra acheter les deux ensemble, et pas à l’unité (logique pour un tel duo).

Enfin, Sora va clôturer le bal des amiibo Super Smash Bros Ultimate. Sa figurine a été dévoilée, et le protagoniste de Kingdom Hearts pourra fièrement trôner sur votre étagère dans le courant de l’année 2024, sans plus d’indications. Les précommandes autour de ces amiibo ne devraient plus tarder.