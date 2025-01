Throne and Liberty annonce une nouvelle extension gratuite : Les terres sauvages de Talandre

Throne and Liberty : Les terres sauvages, que contient cette extension ?

Throne and Liberty a effectué un bon départ après sa sortie avec 3 millions de joueurs inscrits depuis sa sa sortie, toutefois on sait que les MMO et autres jeux-service demandent un apport en contenu régulier pour maintenir l’engagement des joueurs. On peut dire que NCSoft et Amazon Games n’ont pas attendu trop longtemps pour réagir puisque nous avons déjà l’annonce d’une nouvelle extension avec « Les terres sauvages de Talandre ». Celle-ci sera entièrement gratuite et sortira le 6 mars prochain sur PC et consoles.

Voici les principales nouveautés détaillés par l’éditeur :

• La nouvelle zone Talandre : La zone de Talandre est une région inédite qui offre de nouveaux défis et de nouvelles récompenses. Les joueurs peuvent explorer le Temple de la Vérité, affronter de nouveaux boss puissants et faire progresser leurs personnages jusqu’au niveau 55, tout en débloquant de nouveaux événements captivants.

• Des donjons solos et des donjons 3 étoiles : Talandre apporte de nouveaux donjons solos et un nouveau niveau de difficulté pour les joueurs souhaitant conquérir certains des donjons les plus exigeants de Solisium. Les donjons 3 étoiles se débloquent au niveau 55 et offrent des récompenses rares, notamment des ensembles d’équipement épiques II, de la rosée d’entraînement, des amitoï, des jetons de contrat d’abysse et bien plus.

• L’île de Nebla : Une nouvelle île qui apporte du contenu interserveur permettant aux joueurs de s’engager dans des activités JcJ et JcE à travers six régions distinctes, dont une zone paisible (Forêt brumeuse) et quatre zones de guerre où le JcJ est toujours activé. Les joueurs peuvent y passer jusqu’à 7 heures par semaine, avec du temps supplémentaire pouvant être obtenu grâce aux pierres de charge Nebla.

• Un nouveau système d’artéfact : Avec le nouveau système d’artefacts, les joueurs peuvent débloquer des compétences et des bonus uniques avec des ensembles personnalisables pour redéfinir leur style de jeu. Les artefacts peuvent être obtenus sur l’île de Nebla et dans les donjons des Abysses de Talandre.

• Une refonte de la maîtrise des armes : Le système de maîtrise des armes fait l’objet d’une mise à jour majeure, permettant aux joueurs de personnaliser davantage leur style de combat. Le nouveau système introduit des nœuds clés, des compétences spéciales et la possibilité d’expérimenter avec différents arsenaux, ce qui permet d’explorer des stratégies plus approfondies.

• Du nouveau contenu de mode de vie : Pour les joueurs qui préfèrent une expérience plus douce en Solisium, Talandre ajoute 24 nouveaux poissons, 10 nouvelles recettes de cuisine et divers objets à collectionner, comme le cerisier cornélien. Ils peuvent également envoyer leurs compagnons Amitoi en expédition pour obtenir de nouvelles récompenses.

Throne and Liberty est disponible en Free to Play sur PC, PS5 et Xbox Series.