Throne and Liberty : Le MMO édité par Amazon fait un bon départ avec 3 millions d’inscrits

Le plus difficile commence

Il n’aura donc fallu qu’une semaine pour que Throne and Liberty parvienne à attirer 3 millions de personnes dans ses filets, même s’il faut rappeler que le titre est disponible gratuitement. L’intérêt était donc tout de même un peu présent et même sur Twitch, le jeu est parvenu à faire de bonnes audiences avec 11 millions d’heures de contenus diffusées. Le MMO s’en sort également très bien sur Steam en réalisant un pic à 336 300 connexions simultanées. On est presque le tiers de New World, mais c’est un bon départ.

Avec la puissance marketing d’Amazon et les pubs que vous voyez partout (probablement même chez nous), l’inverse aurait été étonnant. Cependant, c’est maintenant que commence la partie la plus difficile pour le jeu. Avec des évaluations moyennes sur Steam, il ne semble pas non plus générer un engouement incroyable et NCSoft doit maintenant faire en sorte que toute cette curiosité se transforme en fidélité, afin que ce beau monde ne quitte pas le jeu d’ici quelques semaines.

Pour rappel, Throne and Liberty est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.