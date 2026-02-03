Alors que sa fréquentation est au plus bas, Highguard rend son mode 5vs5 permanent

Highguard aura sans doute souffert d’une campagne marketing mal calculée de la part de son propre studio et d’un Geoff Keighley qui pensait tenir ici le grand succès de ce début d’année. Mais si son lancement ne s’est pas aussi bien passé que prévu, c’est aussi parce que le jeu souffre de nombreux problèmes structurels. Puisque le jeu a joué la carte du mystère jusqu’à sa sortie, il n’a pas eu droit à une bêta, ce qui l’aurait grandement aidé pour déterminer les envies du public. Wildlight Entertainment se rattrape aujourd’hui aux branches en testant à la va-vite certaines choses, et l’une d’entre elles s’est avérée être assez fructueuse.

Jaquette de Highguard
Highguard
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 26/01/2026

