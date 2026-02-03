Alors que sa fréquentation est au plus bas, Highguard rend son mode 5vs5 permanent

Le studio s’empresse de trouver des solutions

En ne proposant que des affrontements en 3vs3 lors de sa sortie, Highguard a pu décevoir, surtout avec des maps aussi grandes dans lesquelles si peu de participants pouvaient se réunir. Le studio a donc décidé de lancer un mode 5vs5 en urgence en voyant les chiffres de fréquentation du jeu baisser à vitesse grande V. Mais ce mode n’était censé être que temporaire dans un premier temps.

Cependant, face au succès de ce dernier, Wildlight Entertainment indique que le mode 5vs5 va finalement rester, et devient permanent. Il explique que la répartition du public entre le mode principal et ce nouveau mode est assez satisfaisante, c’est pourquoi il entend le garder en jeu.

Et à vrai dire, Highguard a bien besoin de cela pour espérer remonter la pente. Depuis la semaine dernière, l’effet de curiosité du jeu a quelque peu disparu et les chiffres ne sont pas grandioses. Le titre peine à conserver un pic maximum de 10 000 connexions simultanées sur Steam, ce qui semble être assez peu pour un jeu qui devait créer l’événement (et n’osons même pas une comparaison avec Apex Legends, précédent jeu de beaucoup de personnes au sein du studio). Allez savoir si Highguard s’en sort mieux sur consoles, mais pour le moment, le free-to-play a fort à faire pour espérer se maintenir sur la durée.

Highguard est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test.