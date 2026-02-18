Highguard aurait en partie été financé par le géant Tencent

Pendant ce temps, le site du jeu est indisponible depuis hier

Sur GameFile, on apprend que Highguard a bénéficié de plusieurs financements, dont l’un d’eux est maintenant connu. Le géant chinois Tencent (via sa filiale TiMi Studio) aurait été l’un des principaux investisseurs dans ce projet selon les sources du journaliste, même si cela n’avait jamais été officialisé publiquement depuis l’annonce du free-to-play, et on ignore pourquoi le tout était secret.

Cependant, on ignore encore la somme investie dans le jeu, et si Wildlight était totalement financé par Tencent, même si le journaliste avance que le développement se reposait beaucoup sur les fonds du groupe. Si c’est le cas, l’éditeur doit faire une sacrée grimace puisqu’il y a désormais peu de chances pour qu’il perçoive un retour sur son investissement. On imagine que la facture doit être salée dans la mesure où Wildlight comptait sur une centaine d’employés pendant une majeure partie du développement.

Aujourd’hui, le studio n’est plus que l’ombre de lui-même puisqu’il a annoncé il y a quelques jours qu’il se séparait d’une grande partie de ses employés. Seule une petite équipe doit rester sur le jeu pour assurer les futures mises à jour, chose à laquelle personne ne croit vraiment. Par ailleurs, le site du jeu est indisponible depuis hier, laissant ainsi penser qu’une annonce se prépare, et pas une bonne. S’il pourrait s’agir d’un simple problème technique, cela pourrait également être annonciateur d’une fermeture prochaine des services.