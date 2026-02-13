« La haine a démarré immédiatement » : Un ancien développeur de Wildlight réagit à la réception de Highguard

« Dès la première minute, nous sommes devenus une blague »

Dans un long message posté sur les réseaux sociaux, Josh Sobel revient d’abord sur la nuit de l’annonce du jeu lors des Game Awards, alors que régnait un climat de confiance au sein du studio où tout le monde était excité à l’idée de présenter Highguard. Un enthousiasme qui a vite été terni par la réception de l’annonce par le public, et par des créateurs de contenus qui ont attaqué directement les artistes derrière le projet :

« Mais ensuite, la bande-annonce est sortie, et tout a dégénéré. […] La haine a démarré immédiatement. En plus du déferlement de critiques contre la bande-annonce, j’ai personnellement été pris pour cible à cause de ma naïveté sur Twitter, un réseau social que presque tous mes anciens collègues avaient appris à éviter lors de leurs précédents lancements de jeux. Après avoir rendu mon compte Twitter privé pour préserver ma santé mentale, de nombreux créateurs de contenu ont publié des vidéos et des messages à mon sujet et sur ma prétendue lâcheté, accumulant des millions de vues et déclenchant involontairement l’avalanche de messages de centaines de joueurs en colère. Ils se sont moqués de moi parce que j’étais fier du jeu, m’ont dit de postuler chez McDonald’s et m’ont raillé parce que j’avais mentionné mon autisme dans ma bio, ce qu’ils semblaient considérer comme la preuve que le jeu serait de la « merde woke ». Tout cela a été très éprouvant émotionnellement. »

L’ex-développeur de Wildlight reconnaît qu’il y a beaucoup de commentaires négatifs mais constructifs à apporter au sujet du jeu, que ce soit sa campagne promotionnelle ou son gameplay. Mais le fait d’avoir été immédiatement raillé lors des Game Awards a clairement nuit au lancement du jeu :

« Dès la première minute, nous sommes devenus une blague, principalement à cause de fausses suppositions concernant un placement publicitaire à un million de dollars, que même des journalistes influents ont rapidement prises comme un fait. En quelques minutes, c’était acté : le jeu était voué à l’échec, et les créateurs disposaient désormais d’assez de matière pour créer des vidéos polémiques pendant tout le mois. Toutes nos vidéos sur les réseaux sociaux ont été massivement rejetées. Les sections de commentaires étaient inondées de mèmes copiés-collés tels que « Concord 2 » et « Titanfall 3 est mort pour ça ». Au lancement, nous avons reçu plus de 14 000 avis négatifs d’utilisateurs ayant joué moins d’une heure. Beaucoup n’avaient même pas terminé le tutoriel. »

Un discours qui rappelle encore une fois à quel point les réseaux sociaux favorisent ce genre de comportements nauséabonds. Il termine son message en souhaitant bonne chance à ses ex-collègues du studio et ceux encore présents, qui auront fort à faire durant les prochaines semaines.