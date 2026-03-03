Clap de fin pour Highguard : le studio annonce la fermeture définitive des serveurs dans quelques jours

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

0

Encore un douloureux échec pour les jeux service. A l’aube du lancement très prochain de Marathon signé Bungie et quelques jours après avoir appris le retrait du financement provenant de Tencent, Wildlight Entertainment vient d’annoncer le couperet : Highguard fermera définitivement ses portes dès le 12 mars prochain, seulement 45 jours après son lancement.

highguard

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Highguard
Highguard
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 26/01/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

En savoir plus

Sur le même thème

Highguard : Tencent aurait retiré son financement du projet, le studio Wildlight sera maintenant limité à 20 personnes

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Highguard : Tencent aurait retiré son financement du projet, le studio Wildlight sera maintenant limité à 20 personnes

Highguard aurait en partie été financé par le géant Tencent

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Highguard aurait en partie été financé par le géant Tencent

« La haine a démarré immédiatement » : Un ancien développeur de Wildlight réagit à la réception de Highguard

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : « La haine a démarré immédiatement » : Un ancien développeur de Wildlight réagit à la réception de Highguard

Suite à l’échec de Highguard, Wildlight Entertainment se voit contraint de licencier une grande partie de ses équipes

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Suite à l’échec de Highguard, Wildlight Entertainment se voit contraint de licencier une grande partie de ses équipes
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Clap de fin pour Highguard : le studio annonce la fermeture définitive des serveurs dans quelques jours
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clap de fin pour Highguard : le studio annonce la fermeture définitive des serveurs dans quelques jours
Outbound : L’heure des vacances a sonné, rendez-vous fin avril pour le simulateur de camping-car
pc
ps5
switch
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Outbound : L’heure des vacances a sonné, rendez-vous fin avril pour le simulateur de camping-car
La série TV Life is Strange trouve sa Max et sa Chloé avec Maisy Stella et Tatum Grace Hopkins
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La série TV Life is Strange trouve sa Max et sa Chloé avec Maisy Stella et Tatum Grace Hopkins
Crimson Desert passe les 3 millions de wishlists deux semaines avant sa sortie
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert passe les 3 millions de wishlists deux semaines avant sa sortie
The Midnight Walk ramène l’horreur sur Switch 2 après sa sortie sur PC et PS5
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : The Midnight Walk ramène l’horreur sur Switch 2 après sa sortie sur PC et PS5
Moonlighter 2: The Endless Vault sortira aussi sur Nintendo Switch 2 en 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Moonlighter 2: The Endless Vault sortira aussi sur Nintendo Switch 2 en 2026
Denshattack! s’arrêtera aussi à la station de la Switch 2, entrée en gare prévue le 17 juin
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Denshattack! s’arrêtera aussi à la station de la Switch 2, entrée en gare prévue le 17 juin
Minishoot’ Adventures : Le très bon shooter et Zelda-like français débarque enfin sur consoles, et ce dès aujourd’hui
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Minishoot’ Adventures : Le très bon shooter et Zelda-like français débarque enfin sur consoles, et ce dès aujourd’hui
Blue Prince : Le jeu d’aventure et d’énigmes de Dogubomb et Raw Fury débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Blue Prince : Le jeu d’aventure et d’énigmes de Dogubomb et Raw Fury débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch 2
Heave Ho 2 : L’un des meilleurs party-game aura droit à une suite cet été sur les consoles Switch et sur PC
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Heave Ho 2 : L’un des meilleurs party-game aura droit à une suite cet été sur les consoles Switch et sur PC
Mixtape : Le jeu d’aventure musical prendra aussi le chemin de la Switch 2 et sortira en mai
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Mixtape : Le jeu d’aventure musical prendra aussi le chemin de la Switch 2 et sortira en mai
Xbox Game Pass : Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana 2… Voici les nouveautés à venir en mars dans l’abonnement
pc
xbox series
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Game Pass : Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana 2… Voici les nouveautés à venir en mars dans l’abonnement
Peppered: An Existential Platformer : Le jeu de plateformes narratif en 2D de Mostly Games arrivera le 7 avril sur consoles
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Peppered: An Existential Platformer : Le jeu de plateformes narratif en 2D de Mostly Games arrivera le 7 avril sur consoles
God of War : Le casting de la série se complète encore un peu plus avec les rôles de Modi, Magni, Gna et Thrud
Image d\'illustration pour l\'article : God of War : Le casting de la série se complète encore un peu plus avec les rôles de Modi, Magni, Gna et Thrud
Le DLC de DOOM: The Dark Ages est si conséquent qu’il s’agit presque d’une suite selon son réalisateur
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le DLC de DOOM: The Dark Ages est si conséquent qu’il s’agit presque d’une suite selon son réalisateur
Le film Sonic 4 débute son tournage et vise toujours une sortie dans un an
Image d\'illustration pour l\'article : Le film Sonic 4 débute son tournage et vise toujours une sortie dans un an
Capcom va reparler de Pragmata et d’autres jeux dans son Capcom Spotlight du 5 mars
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Capcom va reparler de Pragmata et d’autres jeux dans son Capcom Spotlight du 5 mars
Starters Pokémon Vents et Vagues : Présentation de Broussatif, Caloulou et Ogéko
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Starters Pokémon Vents et Vagues : Présentation de Broussatif, Caloulou et Ogéko
PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Mars 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Mars 2026
Resident Evil Requiem : La dernière énigme du jeu, et la plus tordue de la saga, semble être résolue
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem : La dernière énigme du jeu, et la plus tordue de la saga, semble être résolue
Calendrier des sorties jeux vidéo mars 2026
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Calendrier des sorties jeux vidéo mars 2026
Arknights: Endfield lancera sa version 1.1 le 12 mars avec deux nouveaux personnages
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Arknights: Endfield lancera sa version 1.1 le 12 mars avec deux nouveaux personnages
Nacon reporte la diffusion de son Nacon Connect qui était prévu pour cette semaine suite à ses déboires financiers
Image d\'illustration pour l\'article : Nacon reporte la diffusion de son Nacon Connect qui était prévu pour cette semaine suite à ses déboires financiers
Nintendo dévoilera quelques jeux indépendants sur Switch et Switch 2 le 3 mars avec un Indie World Showcase
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo dévoilera quelques jeux indépendants sur Switch et Switch 2 le 3 mars avec un Indie World Showcase