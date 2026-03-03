Clap de fin pour Highguard : le studio annonce la fermeture définitive des serveurs dans quelques jours

Et la sentence est irrévocable

Une dernière mise à jour et puis s’en va. Après le licenciement de la quasi totalité des équipes et un lancement qui s’est fait dans la douleur, Highguard sera la prochaine victime d’un genre qui s’essouffle, dans une industrie toujours plus sévère. Le FPS multijoueur aura pourtant connu plus de 2 millions de joueurs et joueuses depuis son lancement le 26 janvier dernier (après une annonce maladroite aux Game Awards), mais cela n’aura pas été suffisant pour endiguer une hémorragie qui ne faisait que s’intensifier malgré une roadmap récemment dévoilée sur un an. L’annonce a été faite via un post officiel sur le réseau social X ce soir.

« Malgré la passion et le travail acharné de notre équipe, nous n’avons pas réussi à constituer une base de joueurs suffisamment solide pour assurer la pérennité du jeu. Les serveurs resteront en ligne jusqu’au 12 mars. Nous espérons que vous nous rejoindrez une dernière fois pour nous soutenir et disputer ces ultimes parties mémorables tant que nous le pouvons encore ». – Wildlight Entertainment

Une dernière mise à jour sera donc disponible d’ici quelques heures en incluant un nouveau Gardien, une nouvelle arme, des ajouts dans la progression de niveau de compte et dans les arbres de compétences. Avant sa funeste fermeture (qui fait penser à celle de Concord qui aura tenu encore moins longtemps dans nos bibliothèques), vous pourrez donc profiter de ces derniers ajouts voulus par les développeurs. Nous souhaitons aux équipes en charge du développement de retrouver du travail le plus rapidement possible.