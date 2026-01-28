Test Highguard – Un FPS free-to-play audacieux, mais difficile à aimer

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
5

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Highguard
Highguard
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 26/01/2026

  • Des sensations de tir solides
  • Une mobilité réussie
  • Un concept qui ose sortir du simple hero shooter
  • Un roster de Wardens intéressant
  • Des idées de gameplay audacieuses
  • Une complexité excessive
  • Format 3vs3 parfois mal adapté
  • Des phases de siège confuses et frustrantes
  • Un équilibrage encore fragile
  • Une direction artistique et un univers peu marquants
  • Des faiblesses techniques
5

En définitive, Highguard donne surtout l’impression d’un jeu qui veut trop en faire, trop vite, sans réellement se demander s’il peut se permettre une telle exigence. Derrière son concept hybride et ses idées parfois audacieuses, il souffre d’un manque de lisibilité, d’une courbe d’apprentissage abrupte et d’un assemblage de mécaniques qui peinent à cohabiter harmonieusement. Le jeu n’est clairement pas le naufrage annoncé par certains, mais il n’est pas non plus le renouveau du shooter multijoueur. Malgré des qualités certaines, celles-ci se retrouvent noyées dans une proposition trop complexe pour un free-to-play censé fédérer rapidement une large communauté. À moins d’un important travail de simplification, d’équilibrage et de pédagogie, Highguard risque de rester un jeu de niche, apprécié par une poignée de joueurs très investis, mais incapable de s’imposer durablement dans un marché multijoueur déjà saturé.

Ce test a été réalisé à partir d'une version commerciale.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Highguard devait sortir sans être annoncé, comme Apex Legends, mais Geoff Keighley a changé tout ça

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Highguard devait sortir sans être annoncé, comme Apex Legends, mais Geoff Keighley a changé tout ça

Highguard, le FPS free-to-play des créateurs de Titanfall et Apex Legends, est maintenant disponible

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Highguard, le FPS free-to-play des créateurs de Titanfall et Apex Legends, est maintenant disponible

Highguard : A quelle heure le FPS gratuit sera t-il disponible en France ?

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Highguard : A quelle heure le FPS gratuit sera t-il disponible en France ?

Highguard sort du silence et annonce un Showcase pour son lancement ce 26 janvier

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Highguard sort du silence et annonce un Showcase pour son lancement ce 26 janvier
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires