Alan Wake, Michael Mayers et Jack Skellington viennent fêter Halloween dans Fortnite

Trois style bien différents pour Halloween

Pour sa mise à jour 26.30, Fortnite se met sur son 31 afin de célébrer la saison de l’épouvante. On passera rapidement sur les armes et accessoires supplémentaires comme le Lance-citrouilles, le Balais volant ou encore les bonbons sanguins pour se concentrer sur l’arrivée de trois nouveaux skins, à commencer par celui d’Alan Wake, qui arrivera un peu plus tard.

Qui aurait pu penser un jour que l’écrivain soit assez célèbre pour se frayer un chemin jusque dans le crossover le plus massif de la pop-culture ? Bon, en réalité, c’est surtout car Remedy et Epic Games travaillent main dans la main, il n’est donc pas si étonnant de voir Alan Wake débarquer ici juste avant la sortie du deuxième épisode de la saga.

On aura aussi droit à un skin à l’image de Jack Skellington, le héros tout droit sorti des films Disney qui est une figure incontournable d’Halloween. Son costume alternatif de Noël sera lui aussi présent dans la boutique. Et pour celles et ceux qui veulent être encore plus dans l’épouvante, le costume de Michael Myers de la saga Halloween sera aussi disponible plus tard dans la boutique. Lui, on a hâte de le voir danser avec les emotes du jeu.

N’hésitez pas à consulter nos guides sur Fortnite pour en apprendre plus sur le jeu.