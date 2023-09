Alan Wake 2 nous fait frissonner dans une longue vidéo de gameplay de 11 minutes en compagnie de Saga Anderson

Baldur’s Gate 3 : Le vrai grand RPG de l’année 2023 ? Notre test en vidéo

Le jeu Indiana Jones de Bethesda et MachineGames pourrait être présenté dès l’année prochaine

PowerWash Simulator : Vous allez bientôt pouvoir nettoyer à travers le temps grâce à un DLC Retour vers le Futur

Logitech lève le voile sur deux nouveaux produits de sa gamme PRO, le clavier G Pro X TKL et la souris G Pro X Superlight 2

Le film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem aura droit à une suite en jeu vidéo grâce à Outright Games

One Piece Pirate Warriors 4 : Yamato arrive en DLC avec une vidéo de gameplay

Diablo IV pourrait avoir droit à une extension tous les ans selon Rod Fergusson de Blizzard

NetEase Games sera au Tokyo Game Show avec Where Winds Meet, Project Mugen et d’autres, en plus d’un jeu consoles et PC inédit

Starfield : Ce qu’implique le New Game Plus et comment il peut changer votre façon de jouer (spoilers)

Dune: Spice Wars : Le 4X en temps réel de Shiro Games et de Funcom sortira de son accès anticipé le 14 septembre

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ne devrait pas avoir de DLC selon Eiji Aonuma

Starfield est enfin disponible officiellement pour tous, et directement compris dans le Xbox Game Pass

Le créateur de Stardew Valley partage une nouvelle image de son prochain jeu

Baldur’s Gate 3 : Si les personnages vous draguent trop vite, c’est à cause d’un bug selon Larian

Black Myth Wukong : Tout savoir sur cet action-RPG impressionnant en vidéo

Electronic Arts annonce EA Sports WRC, son nouveau jeu de rallye qui sortira en novembre sur PC, PS5 et Xbox Series

Jouez en avance à Payday 3 grâce à une bêta ouverte qui aura lieu ce week-end sur Steam et sur Xbox

Starfield : 10 mods indispensables pour gagner en confort

Stray va lui aussi être adapté en film d’animation, Annapurna Animation est en charge du projet

Star Wars Jedi: Survivor se met à jour et améliore ses performances, notamment avec l’ajout du DLSS

Le Xbox Game Pass se met à l’heure de Starfield pour septembre, avec Lies of P, Solar Ash et Gris en bonus

Alone in the Dark prend du retard, le nouvel épisode n’arrivera pas avant début 2024

Nintendo ne veut absolument pas dire qui sera la nouvelle voix de Mario dans Super Mario Bros. Wonder