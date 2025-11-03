Agent : Voici pourquoi le jeu d’espionnage de Rockstar n’a jamais vu le jour selon Dan Houser

L’équation insoluble du jeu d’espionnage en monde ouvert

La promesse d’Agent était alléchante. Elle devait combiner le savoir-faire de Rockstar dans les mondes ouverts, à un univers d’espionnage plein de potentiel. Mais ce mélange aura causé beaucoup de tracs à Dan Houser et ses équipes, puisque le co-fondateur explique ne jamais avoir su comment mixer ces deux éléments :

« Nous avons beaucoup travaillé sur plusieurs versions d’un jeu d’espionnage en monde ouvert, mais sans succès. Il y a eu environ cinq versions différentes. J’en ai conclu que ça ne fonctionnait pas – et j’y repense encore parfois, même quand je vais me coucher – et j’en ai conclu que ce qui rendait bonnes des histoires de films ne marchait pas forcément pour des jeux vidéo. Il nous faut trouver une autre façon de les aborder dans un jeu vidéo. »

Ce qu’il veut dire par là, c’est que le rythme des films d’espionnage est souvent frénétique, et cela ne colle pas vraiment avec une structure en monde ouvert où on a la liberté de prendre notre temps, sans le sentiment d’urgence. Ce qui est selon lui différent d’un GTA, où l’on joue quelqu’un qui est un criminel, et qui fait donc ce qu’il veut quand il le veut :

« Pour un espion, ça ne marche pas vraiment, car il faut agir contre la montre. Du coup, je me demande si c’est vraiment possible de faire un bon jeu d’espionnage en monde ouvert. »

Même IO Interactive ne s’est pas aventuré à un monde ouvert, alors il faut croire qu’il y a effectivement un sacré défi à relever ici. Défi que Rockstar ne relèvera pas, trop occupé sur GTA 6 aujourd’hui.