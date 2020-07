Age of Empires III : Definitive Edition et Battletoads présents au Xbox Games Showcase ?

Programmé ce jeudi à 18h en France, le Xbox Games Showcase devrait montrer de nombreux jeux first-party et quelques titres tiers prévus sur Xbox Series X mais aussi potentiellement sur Xbox One et PC.

En plus de découvrir du gameplay de Halo Infinite, il se pourrait que Microsoft lâche des informations inédites sur Battletoads et officialise Age of Empires III : Definitive Edition au cours de sa présentation comme le laisse penser l’organisme de classification australien qui a listé le beat’em up et le jeu de stratégie sur son site officiel.

Un ultime remaster avant Age of Empires IV ?

Même s’il ne faut pas s’emballer étant donné qu’aucune annonce n’a été faite par la firme de Redmond suite à ce listing au timing particulièrement bien choisi, il ne serait pas non plus surprenant de voir les deux titres à la conférence de cette semaine. Pour rappel, Battletoads aurait dû être commercialisé l’an dernier mais il a finalement disparu des radars pour des raisons inconnues. Quant à Age of Empires III : Definitive Edition, il avait eu droit à une bêta fermée en début d’année.

Reste maintenant à savoir si l’événement sera également l’occasion pour Relic Entertainment de donner des nouvelles d’Age of Empires IV qui commence sérieusement à se faire attendre. Réponse dans deux jours.