Aaron Greenberg donne des précisions sur le Xbox Games Showcase

Il reste moins d’une semaine avant le Xbox Games Showcase. Cette conférence se déroulera ce 23 juillet et devrait nous en dire plus sur les jeux first party de Microsoft développés pour la Xbox Series X. Quelques jeux tiers destinés eux aussi pour la next-gen seront eux aussi présentés.

I know everyone is excited for Xbox Games Showcase next Thursday. Seen some wild expectations so if helpful this show has one focus, games. No business, devices or similar news, just games. A whole show about hour long focused on games. Hope you enjoy it! https://t.co/eIPBsJtLbJ

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) July 16, 2020