Battletoads sortira le 20 août sur Xbox One et PC

Il était particulièrement attendu depuis son annonce il y a deux ans, Battletoads daigne enfin se montrer à nouveau. Bonne nouvelle, il ne revient pas les mains vides puisque le bougre présente une nouvelle bande-annonce, quelques images supplémentaires et nous donne surtout rendez-vous pour sa sortie.

Les Battletoads sont de retour

Ce sera donc le 20 août prochain que l’on pourra mettre les mains sur le titre sur PC (Steam et Windows 10) et Xbox One. Il sera également présent dès son arrivée dans le catalogue Game Pass, comme cela avait déjà été évoqué. Pas encore de prix mais il devrait être proposé à un tarif relativement abordable.

Chapeauté par Rare, cela faisait presque 30 ans que l’on n’avait pas vu Rash, Zitz et Pimple en action. Il s’agit d’un beath them up très coloré qui nous permettra de jouer sans prise de tête jusqu’à 3 joueurs. Sa plus grande force résidera évidemment dans les parties sur le canapé, en coopération locale.