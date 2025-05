Après un premier opus bien accueilli, Ars Goetia annonce Hellslave 2: Judgment of the Archon sur PC et pour 2026

Un avant-goût de l’enfer d’Hellslave 2

On doit à Baptiste Miny The Blind Prophet, un point’n click narratif sorti en 2020, déjà dans une ambiance très sombre. Hellslave représente alors la première plongée du studio dans le dungeon crawler en continuant d’explorer les influences visuelles et narratives du développeur. Et aujourd’hui, il annonce durant l’AG French Direct un premier teaser qui révèle Hellslave 2: Judgment of the Archon, une suite qui débarquera sur PC.

Au sein du premier Hellslave, nous faisions un pacte avec le diable pour contrer l’invasion de démons. En partant d’un démon à vénérer, ce qui représente au final le choix d’une classe, nous devions arpenter villages, cryptes, et autres cimetières pour sauver le monde.

Ce deuxième opus semble partir sur les mêmes bases, entre combats au tour par tour et . L’exploration devrait prendre un peu plus d’importance puisque l’on voit désormais son personnage se balader dans les sombres couloirs des différentes zones que l’on traversera. Et puis cette sublime direction artistique risque de nous livrer encore de belles cinématiques et planches façon BD.

Hellslave 2: Judgment of the Archon sortira sur PC via Steam en 2026. Notez qu’à l’occasion de cette annonce, le premier Hellslave sera offert du 2 au 16 juin prochain. Il peut donc être récupéré et gardé à vie durant cette période.