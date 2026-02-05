AG Awards 2025 : Voici les résultats des meilleurs jeux de l’année

Comme chaque année, nous vous proposons de découvrir les meilleurs jeux de l’année, selon notre rédaction mais également selon vos votes. Encore une fois, vous avez été très nombreux à participer au sondage que nous avions lancé il y a quelques jours, et après un total de plusieurs milliers de votes, il est temps de révéler la liste des gagnants. Qui va succéder à Astro Bot, star de l’année dernière ?

Évidemment, le choix n’a pas toujours été simple, surtout pour certaines catégories. Mais après pas mal de débats, de discussions passionnées sans doute parsemées d’un peu de mauvaise foi, notre rédaction est prête à vous dévoiler ses jeux de l’année. Bien sûr, pas seulement puisqu’après vous avoir listé l’ensemble de nos récompenses, vous pourrez également découvrir les résultats des lecteurs et des lectrices, où l’on vous partage votre chouchou ainsi que la répartition en pourcentage pour vous donner une idée des tendances.

AG Awards 2025 : Les gagnants de la rédaction sont…

Avant de vous lister les résultats des votes de la communauté, on débute par les choix de la rédaction. Notre équipe a elle aussi voté en interne pour ses jeux préférés, et s’il y a eu certaines évidences, certaines décisions ont été plus houleuses que d’autres. On vous explique pourquoi tel jeu a mérité telle récompense, selon nous.

Meilleure ambiance horrifique

Après un très bon remake de Silent Hill 2, Konami est revenu cette année avec Silent Hill f, une proposition assez différente de ce qu’on a l’habitude avec la franchise. Il faut dire que cet épisode nous envoie dans un Japon rural des années 1960, avec une mise en scène très axée sur l’inconfort psychologique et le malaise du quotidien qui bascule. Son travail sur l’atmosphère (brouillard, motifs floraux, déformation du réel) et sur les thèmes (pression sociale, normes, violence sous-jacente) sert une terreur plus insidieuse que spectaculaire, bien aidée par son ambiance et sa direction artistique. On a beaucoup aimé !

C’est meilleur à plusieurs

Difficile de faire mieux que Split Fiction cette année quand il est question du meilleur jeu coopératif. Après tout, son concept se base uniquement sur une session de jeux à deux. Certes, peut-être un peu moins marquant qu’It Takes Two, l’effet de surprise étant passé, cette nouvelle production de Josef Fares n’en reste pas moins convaincante, ayant pu renouveler la magie qui se dégage d’une aventure à deux. Des moments en duo, pensés pour créer de la complicité plutôt que la performance, avec un réel plaisir qui naît de la coordination.

On se tue en ligne

Si la franchise Battlefield a signé un retour triomphant, notre prix du meilleur jeu multijoueur revient à ARC Raiders : une expérience PvPvE bien dosée où l’affrontement entre joueurs et joueuses se superpose à une menace environnementale, ce qui peut créer des situations assez imprévisibles. Ses mécaniques sont bien pensées, les sensations sont très bonnes manette en main, et il a su trouver un bon équilibre en PvP et PvE, pour que chaque partie raconte quelque chose.

Meilleur jeu de stratégie/gestion/simulation

Quand on pense gestion/simulation, on pense strictement réel, collant au plus près à la réalité. Mais finalement, un jeu de simulation tire son épingle du jeu grâce à la somme de tous les systèmes nécessaires à votre réussite, et Two Point Museum a su prouver qu’il fallait compter sur lui cette année. Le nouvel opus de la saga (faisant suite à Two Point Hospital et Two Point Campus) vous mènera au cœur de musées à redorer, décorer et à faire fructifier (bonnes et mauvaises nouvelles à la clé), tout en vous proposant de participer à des recherches archéologiques pouvant mener à votre gloire et à celle de votre infrastructure. Et puis, si ça peut aussi ramener quelques sous-sous pour embaucher puis virer vos salariés sans ménagement, c’est encore mieux. Pourtant, on vous l’assure, ce n’est pas une simulation de l’industrie du jeu vidéo, promis.

Meilleur jeu d’action

Eh bien oui, comment ne pas récompenser ce monument qu’est Hades II, loin d’être une suite sans saveur du premier épisode ? Ce deuxième opus a le bon goût de proposer deux fois plus de contenu, sans jamais que cela n’affecte le rythme de nos runs. Mélinoé est incroyablement réactive, si bien que l’on en oublie vite son grand frère Zagreus. Le jeu met en place des boss qui marquent les esprits, et des zones particulièrement dangereuses qui demandent de sacrés réflexes, peu importe votre build. Un titre dans lequel l’on ne s’ennuie jamais.

Meilleur RPG

Même si l’on a adoré l’aventure Clair Obscur Expedition 33, il n’y avait pas vraiment de doute sur le fait que Kingdom Come Deliverance II est pour nous, le RPG de l’année, sans aucun débat possible. Au-delà des poncifs du genre (armes, compétences…), la sensation de jeu de rôle se fait ressentir tout au long de l’aventure, avec une expérience role-play intrinsèquement liée à la narration. Que ce soit son système de quêtes approfondi, sa liberté au niveau des approches, sa gestion du crime et, globalement, son système de progression, difficile de ne pas y voir meilleur RPG que lui.

Ce jeu qui donne envie de tout plaquer pour voyager

Quand on parle d’aventure et de plaisir d’exploration, Ghost of Yotei s’inscrit sans mal comme grand gagnant de cette catégorie. Déjà, par son environnement, puisqu’il s’appuie explicitement sur une région réelle (l’île d’Hokkaido/Ezo, autour du mont Yōtei) et cherche à traduire une sensation de nature grandiose : crêtes enneigées, forêts, grands espaces. Mais également pour sa liberté et son exploration plaisante, un peu plus organique que son prédécesseur. Il n’échappe pas à quelques écueils, mais le plaisir du voyage est bien là.

Meilleur jeu de Sport/Course

Catégorie souvent mal aimée par manque de réel prétendant (excepté les licences annuelles vues et revues), il est souvent plus ardu de dégager un gagnant. Pourtant, il faut dire que l’on a apprécié Sonic Racing Crossworlds et sa proposition. Difficile cependant de tenir tête à Mario Kart World, quand bien même celui-ci n’est pas exempt de défauts. Un incontournable, qui s’inscrira sans doute comme un must-have de la Switch 2.

La plus belle plume

Avec ses dialogues ciselés, ses personnages attachants, et son sens du rythme, Dispatch a été un réel coup de cœur pour notre rédaction cette année, si bien que l’on aurait aimé le récompenser dans davantage de catégories. Mais au-delà de son écriture juste, son authenticité rare et de son scénario bien narré, le titre a aussi réussi à trouver un ton à la fois drôle et sincère, tout en donnant de la place aux choix. On retient surtout la façon dont il détourne certains codes (super-héros, drame personnel) pour construire un récit plus humain que grandiloquent. Robert Robertson, Invisigal et toute la bande nous manquent déjà.

Un régal pour les oreilles

Doit-on réellement débattre du choix de cette récompense ? Lorien Testard a su apporter un travail de composition remarquable, appuyé par la douceur d’Alice Duport-Percier et de toute l’équipe musicale derrière. Si l’on peut probablement pinailler sur des morceaux chantés un peu trop présents lors de longues sessions de jeu, l’OST est un quasi sans faute, en sachant jongler sur son tempo et ses propositions. Et surtout, elle ne se contente pas d’accompagner : elle structure l’émotion, souligne la mélancolie de l’univers, et donne aux combats une intensité particulière (on se souvient tous des thèmes qui se lancent à certains combats de boss… brrh, des frissons !). Une bande-son qui participe à l’identité du jeu, et qui surtout, se laisse encore écouter et dévorer, même après l’avoir terminé l’aventure. Et c’est ça, la marque des grandes OST.

Le plus beau coup de crayon

Hollow Knight était déjà un bijou pour les yeux, mais il faut croire que les années d’attente pendant lesquelles la Team Cherry a cajolé sa suite auront été bénéfiques, tant le travail acharné, entièrement réalisé à la main, ressort comme une évidence à chaque nouvelle zone découverte. On parle bien ici de direction artistique, et que ce soit au niveau des zones désolées traversées, de ces environnements aussi mystérieux qu’enivrants, Hollow Knight Silksong a su remporter notre adhésion et a su prouver qu’une petite équipe de développeurs est capable de réaliser de splendides prouesses en choisissant minutieusement chaque élément constituant sa patte artistique.

La baffe graphique

On va être honnête : tout le monde n’était pas forcément convaincu par cette catégorie cette année, la faute sans doute à un gap graphique de moins en moins évident, année après année, génération après génération. Mais il faut tout de même saluer la grande prouesse du studio de Kojima avec Death Stranding 2, qui, au-delà de sa technique impeccable, a fait un travail remarquable sur un moteur graphique Decima. Au-delà de ses arrière-plans époustouflants, sa profondeur de champ et une aventure qui tourne comme un charme, il faut aussi applaudir l’énorme travail réalisé sur la modélisation des personnages.

Jeu porteur d’un message

Certains jeux vidéo relèvent parfois de l’utilité publique. Wednesdays est l’un d’entre eux : le nouveau titre de Pierre Corbinais et des français de The Pixel Hunt libère les paroles bafouées et aide à la compréhension des traumatismes liés aux violences physiques et sexuelles intrafamiliales. On vous l’accorde, on a fait plus gai. Mais grâce à sa direction artistique plus qu’unique, sa manière d’aborder les situations et ses précautions pour ne pas choquer inutilement à cause de ses thèmes puissants et souvent tabous, il paraissait évident que ce court jeu narratif obtienne le prix du jeu porteur d’un message cette année.

Meilleur jeu indépendant

Les prétendants au meilleur jeu (réellement) indépendant de l’année sont toujours assez nombreux, et choisir se fait souvent sur la corde. Après de longues années d’attente, l’une des attentes fiévreuses de chaque conférence s’est finalement révélée être l’expérience aussi complète, organique et douloureuse parfois qu’attendue. Avec un contenu bien plus généreux que son aînée, la production de la Team Cherry s’impose comme notre jeu indépendant de l’année, par son univers, son monde labyrinthique et mystérieux, ses boss tout aussi coriaces mais surtout la solidité de son gameplay, la courbe de progression bien présente et Hornet bien entendu, le tout servi par un ensemble sonore parfaitement calibré.

Le « Game of Thrones » (Meilleur jeu mobile)

Bien que nous ne soyons pas un site très spécialisé dans le mobile, cela n’empêche pas quelques-uns de nos membres de jouer sur smartphone. Et l’on doit dire que l’on a apprécié Umamusume: Pretty Derby, notamment pour sa capacité à marier progression gacha, gestion/entrainement et mise en scène, sans perdre en générosité de contenu, tout en ayant une proposition très identifiée (course/management/idols) et une qualité d’animation/musique qui dépasse souvent les standards mobiles.

Meilleure adaptation de l’année

Bien qu’assez éloignée du niveau de qualité de la première, la seconde saison de The Last of Us reste notre vainqueur pour la meilleure adaptation de l’année. Elle reste sans doute plus en mémoire pour sa fidélité d’esprit plus que sa reproduction plan par plan, en adaptant des arcs lourds émotionnellement. Soulignons aussi une mise en scène solide, malgré un problème de rythme assez marqué. Mais dans une année où les autres adaptations tournaient souvent autour d’une qualité moyenne, il n’était pas bien compliqué de retenir celle-ci.

Meilleur concept original

Vous avez toujours rêvé de vous immerger dans un Escape Game vidéoludique aussi prenant que cryptique ? Blue Prince est alors fait pour vous ! Nous avons adoré sa manière de renouveler ses runs (grâce à sa génération procédurale), tout en apportant sa petite touche de révélation de temps en temps pour garder notre intérêt de bout en bout. Alors, peut-être que l’absence de traduction française sera un frein pour vous, mais si vous êtes à l’aise avec l’anglais écrit, vous ne pouvez pas passer à côté, tant sa proposition ludique et aussi narrative vous embarquera dans les nombreuses heures qui vous attendent au cœur du manoir du Mont Holly, si vous n’êtes pas hermétiques aux énigmes et autres puzzles.

Meilleur jeu relaxant

La simple présence de Boro dans cette aventure pourrait suffire à justifier notre choix. Wanderstop, c’est une aventure qui nous pousse littéralement à lever le pied, à nous relaxer (et à nous faire comprendre qu’il faut parfois lâcher un peu de lest). Avec sa boucle simple (tenir une boutique de thé, prendre soin de soi, rencontrer des gens…) son rythme apaisé et le message qu’il délivre, en parlant de fatigue et de pression personnelle, il dégage tout ce qu’on peut attendre d’une expérience réconfortante.

Meilleur jeu Made in France

Bien d’autres jeux auraient mérité cette place dans d’autres années, comme Absolum qui reste dans notre cœur, mais impossible de ne pas attribuer ce prix à Clair Obscur: Expedition 33 qui a été le jeu français le plus plébiscité de l’année. On ne reparlera pas de toutes ces qualités ici, mais s’il y a bien une récompense qu’il était sûr de remporter en plus de la meilleure bande-son, c’est bien celui-ci.

Meilleur Doublage VF

Et on continue avec le jeu de Sandfall qui a aussi assuré un excellent doublage pour son casting principal, même si c’est souvent le casting anglophone qui est mis en avant. Avec Alexandre Gillet, Adeline Chetail ou encore Féodor Atkine, il ne pouvait en être autrement, sans oublier Céline Melloul, Slimane Yefsah et Sarah Cornibert et bien d’autres qui sont remarquables. Que du beau monde, et il fallait bien cela pour un jeu français si important.

Meilleur personnage

Dur dilemme que d’élire le meilleur personnage de l’année. Plusieurs prétendants se sont succédé au cours d’échanges passionnés dans notre équipe (dont concernant un certain jeu français), mais il s’est avéré évident que de mettre en avant l’un des personnages aussi discrets qu’énigmatiques ne pouvait qu’être la meilleure solution. Hornet n’est pas forcément un personnage aisé à comprendre, ni forcément à apprécier de prime abord, mais si vous avez suffisamment avancé dans le jeu, il se pourrait que vous vous soyez pris d’affection pour cet étrange personnage en robe rouge et surtout pour sa quête singulière tissée dans la soie.

J’en attendais rien et je suis quand même déçu

Une catégorie qui ne peut pas mieux porter son nom : on n’attendait clairement rien de ce MindsEye, qui sentait le poisson pourri à des kilomètres. Pourtant, malgré nos attentes déjà peu élevées, il a tout de même réussi à faire pire que ce que l’on imaginait. Avec ses ambitions démesurées, son retard sur tous les plans et le manque perpétuel de sensations, on est bien loin d’un bon jeu, ou même d’un jeu moyen.

Jeu de l’année 2025

Tiens donc, quelle surprise. On a bien tenté d’être original en poussant Hades II tout en haut du podium (et il y était presque), mais que voulez-vous, le RPG français a tapé en plein cœur de pas mal de personnes au sein de l’équipe. Désolé pour le manque d’originalité donc, tant le jeu a déjà tout raflé dans d’autres cérémonies. Clair Obscur: Expedition 33 se hisse en haut de nos votes pour la simple et bonne raison qu’il s’agit d’un RPG mémorable, d’une maitrise assez folle sur bien des aspects, que l’on a déjà évoqués un peu plus tôt. Sans aller dans l’excès à vouloir imposer un narratif qui fait que le titre de Sandfall Interactive révolutionne tout un genre (ce n’est pas le cas), force est d’admettre qu’il en est un de ses plus beaux représentants, que l’on n’oubliera pas de sitôt. Il nous tarde déjà de voir la prochaine production du studio, mais pas de pression hein.

Jeu le plus attendu en 2026

Est-ce que l’équipe est fan de jeux LEGO ? Oui. Est-elle nostalgique des Batman Arkham ? Très probablement. Est-ce qu’on aurait adoré avoir un nouvel épisode à Gotham ? On en demande tous les jours. Mais en attendant de revoir Rocksteady à l’œuvre sur un (vrai) jeu dans cet univers, il semblerait que l’on soit tous très excités d’y replonger, d’une manière ou d’une autre. Surtout que ce LEGO Batman affiche de réelles ambitions et que notre première prise en main avait été particulièrement satisfaisante. Ne faisons pas comme si nous n’avions pas vu l’église au milieu du village, évidemment que l’on attend GTA 6, mais il y a sans doute ce petit côté saturation (sans avoir la certitude qu’il sortira bien cette année). Et avoir un jeu un peu plus léger, bon enfant, divertissant, c’est peut-être aussi ce dont a besoin notre rédaction, en cette période loin d’être facile pour la presse spécialisée.

Notez que vous pouvez aussi retrouver le jeu de l’année, le plus attendu (et plus encore) pour chacun de nos journalistes dans notre bilan personnel de l’année 2025.

AG Awards de la communauté, les résultats de VOS votes

Et voici maintenant les résultats de vos votes suite à notre sondage. Alors, quels sont les jeux que vous avez le plus aimé en 2025 ? Voici également les résultats complets au sondage, avec tous les jeux nommés.

Meilleure ambiance horrifique

🥇 Silent Hill f 🥈 Cronos The New Dawn 🥉 Hell is Us

C’est meilleur à plusieurs

🥇 Split Fiction 🥈 ARC Raiders 🥉 PEAK

On se tue en ligne

🥇 ARC Raiders 🥈 Mario Kart World 🥉 Battlefield 6

Meilleur jeu de stratégie/gestion/simulation

🥇 Anno 117 PaxRomana 🥈 Civilization VII 🥉 Two Point Museum

Meilleur jeu d’action

🥇 Hades 2 🥈 Ghost of Yotei 🥉 DOOM: The Dark Ages

Meilleur RPG

🥇 Clair Obsur: Expedition 33 🥈 Kingdom Come Deliverance II 🥉 Trails in the Sky 1st Chapter

Ce jeu qui donne envie de tout plaquer pour voyager

🥇 Ghost of Yotei 🥈 Kingdom Come Deliverance Ii 🥉 Death Stranding 2: On the Beach

Meilleur jeu de Sport/Course

🥇 Mario Kart World 🥈 Sonic Racing Crossworlds 🥉 Rematch

Plus belle plume

🥇 Clair Obscur: Expedition 33 🥈 Dispatch 🥉 Kingdom Come Deliverance II

Un régal pour les oreilles

🥇 Clair Obscur: Expedition 33 🥈 Hollow Knight: Silksong 🥉 Hades II

Plus beau coup de crayon

🥇 Clair Obscur: Expedition 33 🥈 Hades II 🥉 Hollow Knight Silksong

Meilleure baffe graphique

🥇 Clair Obscur: Expedition 33 🥈 Death Stranding 2: On the Beach 🥉 Ghost of Yotei

Jeu porteur d’un message

🥇 South of Midnight 🥈 Lost Records: Bloom & Rage 🥉 Wednesdays

Meilleur jeu indépendant

🥇 Hades II 🥈 Hollow Knight Silksong 🥉 Blue Prince

Meilleur jeu mobile

🥇 Persona 5 The Phantom X 🥈 Sonic Rumble 🥉 Umamusume Pretty Derby

Adaptation de l’année

🥇 The Last of Us Saison 2 🥈 Devil May Cry 🥉 Sonic 3

Meilleur concept original

🥇 Blue Prince 🥈 Split Fiction 🥉 Donkey Kong Bananza

Meilleur jeu relaxant

🥇 PowerWash Simulator 2 🥈 Sword of the Sea 🥉 Tiny Bookshop

Meilleur jeu français

🥇 Clair Obscur: Expedition 33 🥈 Absolum 🥉 Shinobi: Art of Vengeance

Meilleure VF

🥇 Clair Obscur: Expedition 33 🥈 Hyrule Warriors: Les chroniques du Sceau 🥉 Split Fiction

Meilleur personnage

🥇 Maelle (Clair Obscur: Expedition 33) 🥈 Verso (Clair Obscur Expedition 33) 🥉 Robert Robertson (Dispatch)

J’en attendais rien et je suis quand même déçu

🥇 MindsEye 🥈 Call of Duty Black Ops 7 Lost Soul Aside

Jeu le plus attendu en 2026

🥇 GTA VI 🥈 Fable 🥉 Resident Evil Requiem

Jeu de l’année 2025

🥇 Clair Obscur: Expedition 33 🥈 Kingdom Come Deliverance II 🥉 Hades II

On vous remercie une nouvelle fois d’avoir été au rendez-vous cette année pour nos AG Awards. N’hésitez pas nous dire en commentaire ce que vous pensez des résultats, que ce soit des nôtres ou ceux de la communauté et si vous avez des suggestions pour les prochains années.