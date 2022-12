AG Awards 2022 : Votez pour les meilleurs jeux de l’année !

Les Game Awards ont récompensés de nombreux jeux sortis, mais pas vos petits chouchous ? Vous pouvez encore les mettre en avant à l’occasion des AG Awards, les récompenses maison d’ActuGaming qui reviennent comme à chaque fin d’année. En plus de vous proposer les choix de la rédac’, vous pourrez vous aussi élire les meilleurs jeux de l’année, comme Forza Horizon 5 l’année passée qui a remporté le titre du meilleur jeu de 2021 selon le vote de la communauté. Cette année, on recommence, avec une sélection plus riche que jamais et des choix encore plus cornéliens.

Comment voter pour les meilleurs jeux de l’année ?

Comme en 2021, nous vous proposons à nouveau plusieurs sondages représentant les différentes catégories afin que vous puissiez voter uniquement dans les catégories qui vous intéressent. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble de nos sondages qui listent plusieurs jeux dans chaque catégorie, avec une sélection assez large établie par notre équipe. Ce qui explique que certaines catégories se retrouvent avec plus de 6 nommés, car le choix est très difficile cette année. La pré-sélection des nommés a été réalisée par notre équipe, après avoir nous-même votés pour définir les titres sélectionnés.

De plus, vous pouvez aussi retrouver ces sondages sur l’ensemble des pages des sites, à la fin de chaque article, afin de rassembler encore plus de votes. Les date de clôture des votes pour les AG Awards 2022 et des résultats seront communiquées à une date ultérieure. Vous pouvez donc dès maintenant commencer à voter pour les meilleurs jeux de l’année 2022.

Si les sondages ne s’affichent pas, merci de désactiver votre bloqueur de publicités et de réactualiser cette page.

Meilleur jeu de l’année 2022

Votre baffe visuelle technique

La plus belle direction artistique

Plus belle bande-son

Meilleur design audio

La plus belle plume (meilleur scénario)

Meilleur jeu narratif

Meilleure jeu d’aventure

Meilleure jeu d’action

Meilleur RPG

Meilleur roguelike/lite

Meilleur shooter

Meilleur jeu de gestion

Meilleur jeu de sports

Meilleur jeu de course

Meilleur jeu d’horreur

Meilleur jeu à partager

Meilleur jeu multijoueur

Meilleur jeu de stratégie

Meilleur suivi de jeu

Meilleur jeu mobile

Meilleure production indépendante

Meilleure adaptation

Jeu le plus attendu 2023