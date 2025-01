AG Awards 2024 : Voici les résultats des meilleurs jeux de l’année

Cette année encore, vous avez été nombreux à voter pour les AG Awards, et la compétition s’est avérée être assez féroce dans quelques catégories. Ce qui n’est pas réellement étant donné tous les débats qui ont commencé à germer à l’annonce des nommés aux Game Awards. Chacun voulait défendre son chouchou dans une année où le choix était particulièrement difficile.

Mais les résultats sont là, et il est temps de vous les livrer. Comme d’habitude, nous commencerons d’abord par révéler quels sont les choix de notre rédaction, afin de vous faire savoir quels jeux ont été plébiscités chez nous. Ensuite, vous retrouverez votre sélection à vous, notre communauté, avec à chaque fois les trois premiers dans chaque catégorie, avec le pourcentage de votes pour chacun des jeux. Alors, qui va succéder à Baldur’s Gate 3 cette année ?

Les AG Awards ActuGaming 2024 sont attribués à…

On commence donc avec les choix décidés par l’équipe d’ActuGaming. Notre rédaction a elle aussi voté pour ses jeux préférés de son côté, et après quelques longs débats, saupoudrés d’un peu de mauvaise foi (sinon, ce n’est pas drôle), nous sommes maintenant en mesure de vous dire qui a gagné les faveurs de certains de nos membres. C’est parti !

Meilleure ambiance horrifique

La réponse nous a semblé évidente pour cette catégorie. Avec sa refonte plus que réussie, Silent Hill 2 s’est imposé à la fois comme un remake de qualité et comme un jeu d’horreur remarquable. En plus de respecter le matériau de base, il réussit à sublimer certaines de ses composantes, comme son ambiance sonore et ses visuels. S’il peut éventuellement être considéré comme un peu trop long pour son bien, Silent Hill 2 est un grand jeu qui redonne confiance en l’avenir de la série. Faisons tout de même une mention spéciale à Mouthwashing, production indépendante qui a aussi su nous séduire pour le genre.

Meilleur suivi de jeu

Il a été élu meilleur jeu de l’année 2023 et il aura su même briller en 2024. Baldur’s Gate 3 n’a pas cessé de faire parler de lui l’année dernière grâce à un suivi exemplaire de Larian, qui aurait tout à fait pu faire le choix de se reposer sur ses lauriers, mais qui a décidé de continuer à publier des mises à jour massives pour son RPG dont on a déjà du mal à faire le tour. Et cela continuera même en ce début d’année 2025 avec l’arrivée d’un mode Photo, entre autres choses. La grande classe.

C’est meilleur à plusieurs

Indéniable l’une des belles surprises de cette année. En plus d’être indéniablement un bon jeu d’action à la durée de vie solide et aux graphismes réussis, Helldivers 2 se targue surtout d’être une expérience coopérative réussie. Avec son matchmaking hyper simple et sa recette explosive où l’on doit décimer des hordes d’extraterrestres, le titre se hisse facilement comme l’un des meilleurs jeux à faire, surtout à plusieurs.

On se tue en ligne

Avec tous les aléas que peuvent connaître les jeux service, on avait un peu peur de cette presque-copie d’Overwatch aux skins Marvel. Finalement, le titre arrive à faire bien mieux et peut se féliciter d’avoir à la fois réussi son lancement mais aussi d’avoir gardé sa communauté active. Classique dans son approche du hero-shooter, certes, mais terriblement efficace, Marvel Rivals réussit tout de même à se démarquer avec plusieurs bonnes idées et un roster très complet. De belles heures (gratuites) en perspective.

Meilleur jeu de stratégie/gestion

Développer la suite d’un jeu à succès n’est pas une tâche facile. Après avoir brillé sur le premier volet, 11 bit studios avait fort à faire pour tenter d’égaler l’expérience avec Frostpunk 2. Et c’est finalement avec brio que le studio a réussi à le surpasser sur bien des aspects. S’il faut indéniablement accepter qu’il s’agit ici d’un bouleversement de la formule, on ne peut que saluer cette prise de risque qui s’est avérée payante.

Meilleur jeu d’action

Il y avait des candidats solides à cette place mais c’est finalement Stellar Blade qui a retenu l’attention de notre équipe. Car derrière tout ce que l’on peut dire sur la protagoniste, le jeu de Shift Up propose des séquences très dynamiques avec un gameplay qui a un petit goût de reviens-y malgré son apparente simplicité. On pourra lui reprocher une structure sans surprise et des personnages sans profondeur, mais force est de constater qu’il sait y faire lorsque l’action s’emballe.

Meilleur RPG

L’année 2024 a été incroyable pour le genre du RPG, si ce n’est absolument mémorable. Et pas évident de départager une catégorie où se confrontent des titres comme Metaphor ReFatanzio ou Final Fantasy VII Rebirth. Mais on a décidé de récompenser Like a Dragon: Infinite Wealth pour représenter le RPG de l’année. Entre son scénario bien écrit, ses nouveaux personnages attachants, son système de combat bien ficelé et son contenu monstrueusement gargantuesque, le titre du studio Ryu Ga Gotoku a frappé fort. Très fort.

L’important, c’est le voyage

Avec MachineGame aux commandes, on n’aurait jamais imaginé que la partie aventure d’Indiana Jones et le Cercle Ancien soit aussi fournie. Avec sa multitude d’énigmes bien pensées, les nombreuses recherches à effectuer et sa pléthore de secrets à découvrir, on pourrait presque dire que la partie annexe est ce qu’il y a de meilleur dans le jeu. Et pourtant, la trame principale n’est pas en reste, avec une épopée solide qui nous fait donne réellement envie d’être un explorateur. Et c’est sans doute ça le plus important dans un jeu Indiana Jones.

Meilleur jeu VR

Certes, on aurait sans doute aimé revoir le Chevalier Noir pour une nouvelle aventure traditionnelle sur consoles. Mais les possesseurs d’un casque n’ont certainement pas bouder leur plaisir devant ce Batman Arkham Shadow absolument génial. En plus d’être une expérience en réalité virtuelle réussie, c’est avant tout un très bon jeu Batman, avec une histoire originale bien amenée, des vilains captivants et une ambiance qui nous happe complètement.

Meilleur jeu indépendant

Si Balatro a évidemment éclaboussé l’année de sa frénésie addictive, d’autres pépites étaient à nouveau au rendez-vous du côté du jeu indépendant. Et celui qui sort vainqueur de cette concurrence, c’est finalement Animal Well. Le minimalisme proposé par le titre, tant vis-à-vis de ce qu’il raconte qu’au niveau de ses mécaniques de jeu, participe grandement à la réussite de cette expérience singulière. Cette manière de comprendre petit-à-petit, par soi-même, comment cet univers mystérieux et horrifique fonctionne, donne de très bons moments d’énigme et d’exploration. Et ses nombreux secrets si bien cachés garantissent l’envie d’y revenir pour les démêler.

Plus belle plume

Passé inaperçu à sa sortie, 1000xResist a connu un sacré bouché à oreille et est devenu l’une des sensations indépendantes de l’année. Et sa narration y est pour beaucoup. Dans ce récit unique, Sunset Visitor aborde avec brio de nombreux sujets difficiles dont la diaspora et de nombreuses sources de traumas. Une expérience qui vaut le coup d’être découverte par soi-même à condition d’être à l’aise avec l’anglais, ce qui n’a clairement pas joué en sa faveur ici. Cependant, c’est bien lui qui le méritait le plus.

Un régal pour les oreilles

Comment sublimer ce qui était déjà l’une des bandes-son les plus renommées ? Square Enix nous donne la réponse avec Final Fantasy VII Rebirth, qui réorchestre et réinvente des tas de morceaux cultes pour nous offrir des frissons de nostalgie. Même lorsqu’il s’agit de titres inédits, le RPG se place au-dessus du lot. Et c’est sans parler de sa gestion dynamique des pistes, lorsque les combats démarre. Après tout, si le jeu a déjà eu droit à sa série de concerts à travers le monde, ce n’est pas pour rien. Chapeau, maestro.

Plus belle direction artistique

L’art, ça se discute, et c’est pourquoi choisir un gagnant dans cette catégorie est toujours un peu délicat. Beaucoup auraient mérités de gagner, notamment chez les indépendants, mais notre cœur de weeb s’est tourné vers la démonstration artistique d’Atlus avec Metaphor ReFantazio. Il faut dire que le RPG aura su nous en mettre plein les mirettes avec son interface à tomber par terre, qui nous fait oublier celle de Persona 5 alors que ce dernier était devenu le mètre-étalon dans la matière.

Ce jeu prometteur

Ici, on récompense les jeux sur lesquels on a déjà perdus bien trop d’heures alors qu’ils ne sont qu’en accès anticipé. Cette année, il y avait du choix, mais c’st finalement Hades 2 qui a remporté nos suffrage. Arrivé dans un état bien plus complet que ne l’était Hades premier du nom lors de son accès anticipé, cette suite a tant de qualité à revendre qu’il nous paraissait impensable de ne pas saluer les efforts titanesque de Supergiant Games. Alors maintenant, rendez-vous pour l’AG Awards du meilleur jeu de 2025 ?

Le Game of Thrones

Parce qu’il aurait été impossible d’en récompenser un autre ici, Balatro est l’une des belles surprises de la scène indépendante. Avec son mélange de stratégie et deck-building, il a su prendre partie des mécaniques de roguelike pour faire sa propre tambouille qui marche admirablement bien. Le roi du « allez, une dernière après celle-ci et j’arrête », qui en plus, peut-être transporté partout.

L’adaptation de l’année

Est-ce que l’on a réellement besoin de débattre pour cette catégorie ? Etonnement, oui, puisque face à l’ultime saison d’Arcane s’est dressée une série Fallout absolument surprenante, au casting méritant et qui adaptait fidèlement la licence. Mais notre cœur a balancé du côté de cette formidable production du studio Fortiche, qui nous a proposé une saison 2 encore meilleure que la première, surtout dans sa réalisation (et le défi était loin d’être facile). En plus de nous apporter des personnages mémorables, des collaborations musicales incroyables et une animation à couper le souffle, Arcane parvient à nous proposer une fin absolument satisfaisante, tout en nous décochant quelques larmes bien senties.

Made in France

On aurait aimé que cela ne s’apparente pas à un récompense « d’honneur » pour une équipe que l’on sait déjà dissoute, mais on ne pouvait pas passer à côté du jeu français qui nous aurait fait le plus vibrer cette année. Prince of Persia: The Lost Crown aura été une véritable surprise pour beaucoup d’entre nous, tandis qu’il reste encore trop méconnu aujourd’hui. Et on ne pourra que vous encourager à y jouer si vous aimez les jeux d’action et de plateformes, tant celui-ci est tout simplement l’un des meilleurs du genre paru ces dernières années.

Remake le moins fainéant

S’il y a bien un remake qui a décidé de ne pas se contenter d’être une simple redit, c’est bien Final Fantasy VII Rebirth. Le premier remake avait déjà donné le ton, mais cette suite a encore une fois placé le curseur un peu plus loin en relevant le défi du monde ouvert (malgré les critiques que l’on peut faire à son sujet), tout en donnant un peu plus de corps à cette partie de Final Fantasy VII. Alors on pourra pester autant que l’on veut sur plein de choses à son propos, mais impossible de ne pas saluer tous les efforts faits par Square Enix pour offrir quelque chose de véritablement neuf.

Meilleur jeu cozy

Si l’on parle de jeux qui font baisser nos montées de stress quotidiennes, on pense forcément à Tiny Glade. L’apparente limitation des outils de ce jeu de constructions n’est qu’illusoire, puisque votre imagination et votre créativité seront récompensées comme il se doit si vous tentez certaines combinaisons ingénieuses. Et même sans tout le talent de certains que vous avez pu voir dans quelques vidéos YouTube, construire un petit hameau sans prétention reste très reposant, avec un peu d’AMSR grâce à des bruitages géniaux pour compléter le tableau.

J’en attendais rien et je suis quand même déçu

Concord aurait sans doute mérité sa place ici mais sa brièveté n’a laissé que peu de chances à notre équipe d’y jouer. Contrairement à Suicide Squad: Kill the Justice League, qui n’a rien d’un très mauvais jeu, mais dont on pouvait déjà devenir tous les défauts avant même de lancer la galette dans la console. Et même si l’on sentait le tout arriver, difficile de ne pas cacher notre déception lorsque l’on voit qu’il s’agit de Rocksteady derrière, pourtant autour d’une trilogie Batman Arkham mémorable.

Jeu le plus attendu de 2025

Vous allez peut-être dire que c’est notre aspect chauvin qui parle, surtout en tant que producteurs de l’AG French Direct, mais que voulez-vous. Tout comme vous (vous le verrez plus tard), Clair-Obscur: Expedition 33 a su nous conquérir au premier regard. Des RPG avec ce look, on en voit peu aujourd’hui, surtout lorsque l’on sait qu’il est produit par une équipe relativement restreinte. Et on a beau mesure nos attentes, tout ce que l’on voit du jeu nous charme et nous donne envie d’en savoir plus. Vivement. Et oui oui, GTA 6 on ne t’oublie pas, mais l’amour des RPG e notre équipe a parlé.

Jeu de l’année 2024

Ne faisons pas comme si le choix de cette catégorie avait été facile. Après moult débats et plusieurs heures de discussion, tiraillé entre notre amour pour Final Fantasy VII Rebirth et notre coup de cœur pour Like a Dragon Infinite Wealth, on a finalement souhaité récompenser Astro Bot pour le titre ultime du jeu de l’année 2024. Un choix pas si loufoque puisque la Team Asobi a réussi sa mission : nous en mettre plein la vue avec une aventure pétillante et qui respire le plaisir de la découverte. Il faut dire qu’Astro Bot nous a pris la main dès la première seconde du jeu pour nous placer sur un petit nuage de plaisir pour ne plus jamais la lâcher. S’il n’est assurément pas un jeu qui révolutionne le genre, il en est l’un de ses plus fiers représentants.

Les AG Awards de la communauté, les résultats de VOS votes

Et maintenant que vous avez pesté contre cette presse de mauvais goût qui n’y connait rien aux bons jeux vidéo (si si, on vous voit), place à vos résultats. Cette fois-ci, c’est vous qui avez décidé et vous seul. Ici, le podium sera affiché pour que vous puissiez mieux vous rendre compte des écarts entre chaque lauréat. Découvrez aussi tous les résultats, pourcentage par pourcentage.

Meilleure ambiance horrifique

Silent Hill 2 Remake (69,5%) Mouthwashing (8,1%) Sons of the Forest (7,4%)

Meilleur suivi de jeu

Baldur’s Gate 3 (27,6%) No Man’s Sky (25,2%) Helldivers 2 (13,1%)

C’est meilleur à plusieurs

Helldivers 2 (38,7%) Super Mario Party Jamboree (33%) Warhammer 40,000 Space Marine 2 (13,5%)

On se tue en ligne

Tekken 8 (21.8%) Marvel Rivals (21,6%) Warhammer 40,000 Space Marine 2 (20,7%)

Meilleur jeu de stratégie/gestion

Les Fourmis (27,2%) Unicorn Overlord (25,4%) Frostpunk 2 (19,7%)

Meilleur jeu d’action

Black Myth Wukong (24,3%) Stellar Blade (24%) Prince of Persia: The Lost Crown (18,2%)

Meilleur RPG

Final Fantasy VII Rebirth (28,3%) Metaphor ReFantazio (20,8%) Like a Dragon: Infinite Wealth (18,7%)

L’important, c’est le voyage

Indiana Jones et le Cercle Ancien (40,9%) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (22,5%) Neva (15,7%)

Meilleur jeu VR

Batman Arkham Shadow ( 47,3%) Metro Awakening (22%) Alien Rogue Incursion (11,2%)

Meilleur jeu indépendant

Balatro (49,6%) Neva (35,2%) Cat Quest 3 (23,2%)

Plus belle plume

Final Fantasy VII Rebirth (23,1%) Silent Hill 2 (16,4%) Metaphor ReFantazio (16,4%)

Un régal pour les oreilles

Final Fantasy VII Rebirth (29,4%) Astro Bot (15,6%) Stellar Blade (12,1%)

Plus belle direction artistique

Black Myth Wukong (17,9%) Astro Bot (17%) Metaphor Refantazio (16%)

Ce jeu prometteur

Hades II (34,9%) Path of Exile 2 (24,7%) Palworld (11,2%)

Le Game of Thrones

Balatro (43,8%) TCG Pokémon Pocket (30,4%) Zenless Zone Zero (11,7%)

L’adaptation de l’année

Arcane Saison 2 (45,3%) Fallout (35,3%) Tomb Raider La Légende de Lara Croft (6,5%)

Made in France

Prince of Persia: The Lost Crown (34,8%) Les Fourmis (25,7%) Banishers Ghosts of New Eden (13,2%)

Remake le moins fainéant

Final Fantasy VII Rebirth (40,2%) Silent Hill 2 (28,6%) Dragon Quest III HD-2D Remake (12,4%)

Meilleur jeu cozy

Infinity Nikki (27,4%) Tiny Glade (26,1%) Europa (15,2%)

J’en attendais rien et je suis quand même déçu

Skull and Bones (25.9%) Suicide Squad Kill: The Justice League (25,3%) Concord (17%)

Jeu le plus attendu de 2025

GTA VI (46,8%) Ghost of Yōtei (33,5%) Clair Obscur Expedition 33 (33.2%)

Jeu de l’année 2024

Astro Bot (22%) Final Fantasy VII Rebirth (17,2%) Indiana Jones et le Cercle Ancien (12,9%)

Et c’est sur cette note que l’on vous remercie une nouvelle fois de vous être montrés au rendez-vous cette année pour nos AG Awards, même en janvier où l’effervescence des cérémonies peut être retombée chez certains. N’hésitez pas nous dire en commentaire ce que vous pensez des résultats, que ce soit des nôtres ou ceux de la communauté, en vous rappelant évidemment que tout est subjectif (on assume presque tout) et qu’après tout, tout cela n’est que pour la forme et pour s’amuser un peu.