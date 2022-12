Pourquoi Elden Ring est le jeu de l’année 2022 ?

Pour une fois dans l’histoire des AG Awards, on a presque le sentiment qu’il est inutile de répondre à cette question tant Elden Ring rencontre un plébiscite. Attention, loin de nous l’idée de penser que le jeu a fait l’unanimité puisqu’il compte aussi beaucoup de détracteurs ou de personnes qui n’ont tout simplement pas accroché à la formule. Mais même chez eux, le fait que le jeu de From Software rafle la palme cette année n’a rien d’un mystère.

Après avoir remporté le titre très convoité du jeu de l’année 2022 aux Game Awards, Elden Ring a aussi remporté notre AG Awards dans cette même catégorie, aussi bien du côté des votes de notre équipe que de vos votes à vous, notre communauté. Et si on sait tous pourquoi le jeu remporte tous les prix cette année, revenons quand même rapidement sur les raisons de son succès.

Pour quoi lui et pas un autre ?

Il va sans dire qu’en plus d’être un excellent jeu, Elden Ring aura marqué l’industrie cette année. Bien que très attendu par celles et ceux déjà adeptes de la formule des jeux From Software, on avait encore du mal en début d’année à mesurer l’impact qu’il allait avoir sur le public, étant donné que les productions du studio ont toujours été considérées comme appartenant à une cible de niche (même si elle a bien grossi avec Sekiro et Bloodborne).

C’est finalement un vrai raz-de-marée qui s’est produit avec aujourd’hui plus de 17,5 millions d’exemplaires vendus. Un score que le jeu doit à un bouche à oreille assez incroyable, mais pas seulement. Si Elden Ring affiche de tel chiffre aujourd’hui, c’est parce qu’il a fait l’effort de s’ouvrir, et ce aussi bien d’un point de vue de game design que d’accessibilité, même si on prendra ce mot avec quelques guillemets.

La compétition a beau être rude cette année avec les excellents titres que sont God of War Ragnarok, A Plague Tale Requiem ou encore Xenoblade Chronicles 3, Elden Ring apparait comme l’œuvre la plus complète de toutes, ou du moins le titre qui aura le plus marqué cette année 2022 de son empreinte. Il incarne aussi bien le choix de la raison que celui du cœur, c’est pourquoi cette récompense est une évidence.

Le monde ouvert à son apogée

Parlons d’abord de son splendide monde ouvert, qui deviendra à coup sûr un cas d’école. From Software a toujours su proposer des jeux au level design affuté et on pouvait légitimement se demander comment le studio allait garder cette maitrise en décloisonnant les lieux qu’il nous présente. Le résultat dépasse toutes les attentes, avec des tonnes de choses à voir dans ce monde, des tas de secrets à découvrir, des mini-donjons ingénieux et des zones qui n’ont laissé personne indifférent. Comment ne pas se souvenir de la mythique région de Caelid où la mort et la putréfaction se font ressentir à chaque pas. Mais surtout, comment ne pas garder un souvenir impérissable de notre première descente dans l’ascenseur qui nous mène à Siofra.

Malgré tout, certains trouveront le monde d’Elden Ring lacunaire, souvent trop vide, mais c’est aussi ce qui fait son charme. En plus de donner de la crédibilité à cet environnement, cela rend aussi chaque découverte unique et intéressante From Software évite ici la formule du monde ouvert à la sauce Ubisoft et nous laisse vivre notre propre aventure à l’aveuglette, avec une liberté d’approche qui force le respect.

Et c’est sans doute grâce à cela que le jeu est considéré comme étant plus accessible que ces prédécesseurs. Ou plutôt, disons les termes, plus simple à aborder. Car pour ce qui est de l’accessibilité, c’est un autre débat et le studio a encore beaucoup à faire sur le sujet, notamment en s’inspirant d’autres AAA de cette année à l’image de God of War Ragnarok.

Mais force est de constater qu’Elden Ring a su attirer un nouveau public grâce à l’ouverture de son monde, qui permet d’aborder les différentes situations de plein de manières uniques. Dès que l’on bute sur un boss trop coriace, on peut aisément le laisser de côté pour continuer son aventure et revenir 30 heures plus tard pour lui apprendre qui est le vrai seigneur d’Elden. Et c’est sans parler de la myriade de builds uniques qui s’offrent à nous et qui permettent à chacun de trouver sa propre manière de se battre, que ce soit avec une magie très puissante ou en slip avec un pot sur la tête. Il n’a pas une bonne et unique manière d’aborder le jeu, mais des centaines.

Un jeu qui restera dans les mémoires

Elden Ring nous fait vivre notre histoire avant tout. Qu’importe que l’Entre-Terre soit à feu et à sang, le récit du jeu sert uniquement de cadre pour mieux servir notre aventure unique, celle qui sera différente des aventures de nos amis. Peu de monde aura effectué le même chemin dans le jeu. Certains ne l’auront même pas fini et auront tout de même vécu leur propre expérience unique, qui se suffit à elle-même. D’autres auront éliminé l’entièreté des boss, tandis que d’autres se seront contentés de ceux trouvés sur leur chemin vers le trône.

D’ailleurs, comment ne pas parler de ces boss extraordinaires qui servent aussi à faire entrer un peu plus le titre dans le panthéon des meilleurs jeux sortis ces dernières années. Rennala, Radahn, Margit, Godrick et tant d’autres, tous ces noms-là vous rappellent peut-être de mauvais et d’excellents souvenirs, remplis de larmes, de frustration, et d’une immense satisfaction lorsqu’on les voit tomber. Malenia est peut-être l’ennemie dont on se souviendra tous, alors qu’il ne s’agit que d’un boss optionnel. Son combat offre probablement le pic de difficulté le plus accru du jeu, si bien qu’il a donné vie à un vrai petit mythe avec LetMeSoloHer, un joueur prêt à donner de sa personne pour aider les plus démunis à battre Malenia dans le plus simple appareil.

C’est pour toutes ces raisons qu’Elden Ring apparait comme un choix logique pour le meilleur jeu de l’année 2022. Le titre aura marqué l’histoire du médium grâce à toutes ses qualités qui prennent largement le dessus de ces défauts les plus mineurs, comme sa technique datée ou ses problèmes d’équilibrages qui se règlent à coup de patchs. On ne ressort pas indemne d’Elden Ring, qu’on l’apprécie ou non, et c’est ce qui fait la marque des grands jeux.