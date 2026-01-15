AG Awards 2025 : Votez pour vos meilleurs jeux de l’année 2025

Où voter pour les AG Awards 2025 ?

Vous le savez, 2025 a été une année mouvementée. On en a déjà parlé dans nos voeux, et 2026 s’annonce encore plus folle. Mais avant de foncer tête baissée sur toutes les sorties à venir, un dernier coup d’oeil en arrière s’impose : on vous propose d’élire vos meilleurs jeux de l’année. En remplissant un simple sondage de quelques minutes, vous pourrez élire les titres les plus marquants de l’année, qui seront récompensés d’un AG Awards.

Pour voter, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous (ou via ce lien pour l’avoir en plein écran). Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les catégories mais il faut tout de même aller jusqu’à la fin du sondage pour valider votre vote. Si vous avez cliqué par erreur, il vous suffit de revenir à la page précédente pour re-choisir. Vous retrouverez ainsi 6 à 8 nommés pour chaque catégorie (parfois un peu plus), qui ont été présélectionnés par notre rédaction (ce qui a assurément alimenté débats, bon goût et mauvaise foi).

Astro Bot avait été votre jeu de l’année 2024, et avait succédé à Baldur’s Gate 3. Qui sera le grand vainqueur pour cette année 2025 ? Les résultats seront annoncés dans quelques jours sur notre site et nos réseaux sociaux. Et si vous faîtes partie des personnes habituées à nos Awards, vous remarquerez sans doute quelques changements dans les catégories. Les meilleurs remakes et jeux VR ont par exemple été remplacés par « Meilleur Concept » et « Jeu porteur d’un message » tandis que l’on récompense également le meilleur personnage et la meilleure VF.