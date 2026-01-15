AG Awards 2025 : Votez pour vos meilleurs jeux de l’année 2025

Publié le :

2 commentaires

Avatar de Julien Blary

Rédigé par

2

Comme chaque année, les sorties jeux vidéo s’enchaînent. Et si les regards sont déjà grandement tournés vers tout ce qui arrive en 2026, un dernier coup d’oeil en arrière s’impose pour élire les meilleurs jeux sortis en 2025. Cela fait désormais une dizaine d’années que l’on vous propose d’élire les titres qui vont ont le plus impressionnés : c’est l’heure de voter pour les AG Awards 2025.

Cet article peut contenir des liens affiliés

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Avant la sortie de Styx: Blades of Greed, deux autres jeux Styx sont offerts sur l’Epic Games Store

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Avant la sortie de Styx: Blades of Greed, deux autres jeux Styx sont offerts sur l’Epic Games Store

Sovereign Tower : les créateurs de Crown Gambit annoncent un RPG de gestion narratif autour de la Table Ronde

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Sovereign Tower : les créateurs de Crown Gambit annoncent un RPG de gestion narratif autour de la Table Ronde

Un internaute pense avoir trouvé pourquoi Monster Hunter Wilds rame autant sur PC, et ce serait lié aux DLC

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Un internaute pense avoir trouvé pourquoi Monster Hunter Wilds rame autant sur PC, et ce serait lié aux DLC

007 First Light : IO Interactive fait machine arrière sur les configurations PC recommandées et revoir le tout à la baisse

pc
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light : IO Interactive fait machine arrière sur les configurations PC recommandées et revoir le tout à la baisse
S'abonner
Me notifier des
guest
2 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

AG Awards 2025 : Votez pour vos meilleurs jeux de l’année 2025
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : AG Awards 2025 : Votez pour vos meilleurs jeux de l’année 2025
Avant la sortie de Styx: Blades of Greed, deux autres jeux Styx sont offerts sur l’Epic Games Store
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Avant la sortie de Styx: Blades of Greed, deux autres jeux Styx sont offerts sur l’Epic Games Store
Sovereign Tower : les créateurs de Crown Gambit annoncent un RPG de gestion narratif autour de la Table Ronde
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Sovereign Tower : les créateurs de Crown Gambit annoncent un RPG de gestion narratif autour de la Table Ronde
Le prochain jeu Life is Strange sortira bien cette année, et sera révélé le 20 janvier
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain jeu Life is Strange sortira bien cette année, et sera révélé le 20 janvier
Un internaute pense avoir trouvé pourquoi Monster Hunter Wilds rame autant sur PC, et ce serait lié aux DLC
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Un internaute pense avoir trouvé pourquoi Monster Hunter Wilds rame autant sur PC, et ce serait lié aux DLC
007 First Light : IO Interactive fait machine arrière sur les configurations PC recommandées et revoir le tout à la baisse
pc
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light : IO Interactive fait machine arrière sur les configurations PC recommandées et revoir le tout à la baisse
Emportez Civilization VII partout avec vous grâce à sa version iOS qui arrive via l’Apple Arcade
ios
Image d\'illustration pour l\'article : Emportez Civilization VII partout avec vous grâce à sa version iOS qui arrive via l’Apple Arcade
Tomb Raider : Une première photo de Sophie Turner en Lara Croft pour la série TV d’Amazon
Image d\'illustration pour l\'article : Tomb Raider : Une première photo de Sophie Turner en Lara Croft pour la série TV d’Amazon
Voici la liste des jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store en 2025, avec des jeux de sport et l’éternel GTA V
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Voici la liste des jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store en 2025, avec des jeux de sport et l’éternel GTA V
Fatal Fury: City of the Wolves présente sa saison 2 avec 6 nouveaux personnages
pc
ps5
xbox series
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Fatal Fury: City of the Wolves présente sa saison 2 avec 6 nouveaux personnages
Camouflaj, le studio derrière Batman Arkham Shadow, est touché par des licenciements et voit ses projets être annulés
meta quest
Image d\'illustration pour l\'article : Camouflaj, le studio derrière Batman Arkham Shadow, est touché par des licenciements et voit ses projets être annulés
La série TV God of War trouve son Kratos, avec l’acteur qui jouait… Thor
pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : La série TV God of War trouve son Kratos, avec l’acteur qui jouait… Thor
Les 7 jeux VR qu’il faudra surveiller en 2026 (The Boys, Star Trek, Tortues Ninjas…)
Image d\'illustration pour l\'article : Les 7 jeux VR qu’il faudra surveiller en 2026 (The Boys, Star Trek, Tortues Ninjas…)
EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°18
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°18
Nintendo, Sony et Microsoft se serrent les coudes pour améliorer la sécurité sur leurs consoles
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo, Sony et Microsoft se serrent les coudes pour améliorer la sécurité sur leurs consoles
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en janvier avec Resident Evil Village et Like a Dragon: Infinite Wealth
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en janvier avec Resident Evil Village et Like a Dragon: Infinite Wealth
La date de sortie de Forza Horizon 6 serait déjà connue grâce à une erreur de Microsoft
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La date de sortie de Forza Horizon 6 serait déjà connue grâce à une erreur de Microsoft
Le jeu de stratégie/rogue-like Star Trek Voyager: Across the Unknown sortira en février, aussi sur Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le jeu de stratégie/rogue-like Star Trek Voyager: Across the Unknown sortira en février, aussi sur Switch 2
Une plainte concernant le rachat d’Activision par Microsoft refait surface, menée par Embracer selon Bobby Kotick
Image d\'illustration pour l\'article : Une plainte concernant le rachat d’Activision par Microsoft refait surface, menée par Embracer selon Bobby Kotick
La mise à jour 3.0 d’Animal Crossing: New Horizons a un peu d’avance, puisqu’elle est disponible dès maintenant
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : La mise à jour 3.0 d’Animal Crossing: New Horizons a un peu d’avance, puisqu’elle est disponible dès maintenant
Pas d’IA dans Warhammer, Games Workshop ne veut pas du tout de cet outil dans les œuvres autour de son univers
Image d\'illustration pour l\'article : Pas d’IA dans Warhammer, Games Workshop ne veut pas du tout de cet outil dans les œuvres autour de son univers
Deadpool débarque dans Marvel Rivals en montrant qu’il peut absolument tout faire et remplir tous les rôles
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Deadpool débarque dans Marvel Rivals en montrant qu’il peut absolument tout faire et remplir tous les rôles
Genshin Impact passe à sa version 6.3 et ajoute l’un des personnages les plus attendus du jeu, Columbina
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact passe à sa version 6.3 et ajoute l’un des personnages les plus attendus du jeu, Columbina
High on Life 2 ajoute une version Switch 2, mais elle n’arrivera qu’au printemps
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : High on Life 2 ajoute une version Switch 2, mais elle n’arrivera qu’au printemps