Joyeux Noël 2023 !

Entre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Starfield, Marvel’s Spider-Man 2 et bien d’autres, le Père Noël a l’embarras du choix pour gâter tout le monde cette année, et ce peu importe les plateformes que lesquelles vous jouez. La pénurie des dernières consoles est aussi terminée, ce qui veut dire que certains d’entre vous recevront une PS5 ou une Xbox Series au réveil demain matin, ou même des Switch pour celles et ceux qui ont tout un catalogue à rattraper.

Et si l’on espère que tout le monde trouvera un cadeau à déballer, on adresse également une pensée très forte aux personnes qui se retrouvent seules durant les fêtes. On vous envoie nos meilleures ondes et on espère malgré tout que vous passerez une agréable soirée, peut-être en vous amusant à jouer à l’un des titres sortis cette année.

Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour continuer à vous relayer les dernières actualités de 2023, avec des sélections des jeux à venir en 2024 et d’autres tests et aperçus qui sont en cours de préparation, sans oublier nos guides et astuces qui continuent d’être publiés régulièrement.

Toute l’équipe d’ActuGaming vous souhaite de passer un joli réveillon et un joyeux Noël !