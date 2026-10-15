Acornia: Mirror Worlds nous présente en vidéo ses combats, ses donjons et sa gestion de boutique de pâtisseries

L’art d’optimiser ses bajoues

Suite un accident de boule à neige, le monde d’Acornia: Mirror Worlds est, comme l’indique si bien le nom du jeu, scindé en deux versions miroirs. Chaque dimension offre son lot d’activités et de boucles de gameplay, et elles sont présentées dans un tout nouveau trailer.

La dimension inversée du Duramen est la plus dangereuse. C’est là qu’Alva sera opposée à des créatures et qu’elle devra même explorer des donjons pour résoudre des quêtes et récupérer des ressources, le tout grâce à la capacité de ses bajoues. Alva peut en effet gober tout un tas de choses et même les recracher pour causer des dégâts.

Une fois un petit tour effectué là-bas, le retour dans la dimension lumineuse permet de se poser et de concocter les délicieuses recettes de gourmandises qu’il faudra ensuite cuisiner et placer dans les rayons de la pâtisserie dont nous aurons la responsabilité (tout comme impliquant la satisfaction des clients à servir).

À mesure que l’on fera prospérer la boutique, il sera possible d’affecter du personnel pour nous aider. Soit directement en boutique, soit dans les poulaillers et autres points de récolte d’ingrédients du village d’Acornia. Ces espèces de petits champis mignons comme tout pourront être personnalisés et nécessiteront que nous leur construisions un foyer si on veut compter sur leur coup de main.

Du combat, des donjons, du craft, de la gestion, Acornia: Mirror Worlds, en plus d’avoir une direction artistique adorable, promet une richesse des plus alléchantes. Le titre de Splashteam arrivera en 2027 sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Switch 2.