Absolum : Le beat’em up de Dotemu trouve une date de sortie

Un nouveau personnage jouable confirmé dans la foulée

Juste avant le début du rouleau-compresseur qu’est l’Opening Night Live, Dotemu a présenté quelques images inédites d’Absolum via une nouvelle bande-annonce qui s’attarde sur un nouveau personnage jouable. Il s’agira de Brome, grenouille anthropomorphique qui peut utiliser les pouvoirs de son bâton pour se défaire de ses ennemis, et aussi de sa langue.

En plus de ce nouveau personnage atypique, l’éditeur avait d’autres nouvelles à nous annoncer. Cette vidéo nous confirme qu’Absolum est désormais prévu pour le 9 octobre prochain.

Un jeu de plus qui s’ajoute à la longue liste des sorties d’octobre, mois désormais complétement bouché. Le talent des équipes derrière ce projet et la bonne direction artistique du jeu l’aideront sans doute à se démarquer face à la grande concurrence.

Absolum est prévu sur PC, PS4, PS5 et Switch.