Absolum : Le beat’em up de Dotemu trouve une date de sortie
Rédigé par Jordan
Si Dotemu s’est souvent fait connaître via ses jeux issus de licences déjà bien établies, il tente aujourd’hui de creuser son trou avec une œuvre plus originale. Absolum est le prochain jeu de Guard Crush Games (Streets of Rage 4) et Supamonks, un beat’em up séduisant doté d’un univers inédit où l’on suit des rebelles chargés de mettre fin à la tyrannie d’un roi fou. Le jeu a refait parler de lui à l’aube de l’Opening Night Live de la Gamescom 2025 afin d’annoncer sa date de sortie.
Un nouveau personnage jouable confirmé dans la foulée
Juste avant le début du rouleau-compresseur qu’est l’Opening Night Live, Dotemu a présenté quelques images inédites d’Absolum via une nouvelle bande-annonce qui s’attarde sur un nouveau personnage jouable. Il s’agira de Brome, grenouille anthropomorphique qui peut utiliser les pouvoirs de son bâton pour se défaire de ses ennemis, et aussi de sa langue.
En plus de ce nouveau personnage atypique, l’éditeur avait d’autres nouvelles à nous annoncer. Cette vidéo nous confirme qu’Absolum est désormais prévu pour le 9 octobre prochain.
Un jeu de plus qui s’ajoute à la longue liste des sorties d’octobre, mois désormais complétement bouché. Le talent des équipes derrière ce projet et la bonne direction artistique du jeu l’aideront sans doute à se démarquer face à la grande concurrence.
Absolum est prévu sur PC, PS4, PS5 et Switch.
