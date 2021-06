Abandoned : Blue Box Games Studio dément encore les rumeurs avec une vidéo de Hasan Kahraman

Révélé en avril dernier, le jeu de survival-horror Abandoned avait intrigué pas mal de monde, et des rumeurs autour d’un lien entre Kojima et le projet se sont vite créés. Alors que les joueuses et joueurs n’arrivent pas encore à déterminer si Kojima nous refait le coup de Joakim Mogren et The Phantom Pain, le fameux Hasan Kahraman, réalisateur du jeu, a pris la parole dans une vidéo publiée sur Twitter.

Les démentis s’enchaînent

Quick message from Hasan: pic.twitter.com/1oVeaMvu3w — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 22, 2021

Déni constant pour nous tromper ou studio dépassé par les événements ? On en vient à se poser ce genre de questions surréalistes en regardant le nouveau démenti de Hasan Kahraman, qui affirme donc ne pas avoir de lien avec Kojima ou la série Silent Hill (en plus d’être une personne réelle), étant donné que beaucoup pensent que la licence se cache derrière le jeu (Abandoned n’est qu’un nom de code).

Répétant qu’il n’est pas un acteur, Hasan Kahraman espère pouvoir répondre à toutes les questions lors d’une séance de question-réponses prochainement. L’application liée au jeu était censée être montrée aujourd’hui, mais ce sera finalement le 25 juin.

En attendant, on ne pourra que se questionner sur toute cette histoire, qui était certes amusante au début, mais qui pourrait devenir problématique. Si Kojima n’est pas derrière cela, Blue Box Games aura joué à un jeu dangereux en alimentant les rumeurs (avant de les tempérer) pour se faire un très gros coup de pub, car certaines personnes ont la rancune facile et cela pourrait se retourner contre le jeu.

De l’autre, si c’est bien Kojima, la surprise lors du reveal sera forcément très amoindrie à force d’enchaîner les démentis alors que le créateur était percé à jour depuis le début. Mais puisqu’un doute subsiste toujours, on attendra de voir ce que donne cette affaire dans les prochains jours. En espérant en tout cas avoir un bon jeu à l’arrivée, car c’est bien tout ce qui compte, au delà des « théories du complot » ou des campagnes marketing mystérieuses.