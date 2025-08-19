8 jeux s’apprêtent à quitter le PlayStation Plus Extra, dont Le Vaillant Petit Page et Road 96
Jordan
C’est aujourd’hui que les abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium peuvent découvrir de nouveaux jeux au sein du catalogue. Mais ces arrivées ont un coût. Comme tous les mois, le programme nous informe des prochains jeux qui quitteront l’abonnement afin de nous laisser une dernière chance d’y jouer sans frais supplémentaires.
8 jeux à découvrir avant leur sortie du programme
Au programme des futurs départs du PlayStation Plus Extra, on retrouve notamment Le Vaillant Petit Page, ou The Plucky Squire pour les anglophones. Un titre dont la sortie dans les différents abonnements avait marqué les esprits, grâce à la bouille adorable du jeu. On notera aussi que les jeux VanillaWare ne sont pas à la fête. Odin Sphere: Leifthrasir et Dragon’s Crown Pro vont, eux aussi, quitter l’abonnement dès le mois prochain, à partir du 16 septembre, date d’arrivée de nouveaux jeux dans le catalogue.
Voici la liste des jeux qui ne seront plus disponibles sur le PlayStation Plus Extra d’ici le mois prochain :
- UFC 5 – PS5
- Le Vaillant Petit Page – PS5
- Night in the Woods – PS5, PS4
- Road 96 – PS5, PS4
- Pistol Whip – PSVR2
- Odin Sphere: Leifthrasir – PS4
- F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch – PS5, PS4
- Dragon’s Crown Pro – PS4
Ne tardez donc pas à les découvrir à moindre coût lorsque cela est encore possible !
