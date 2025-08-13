PlayStation Plus Extra/Premium : La liste des jeux d’août avec Marvel’s Spider-Man, Mortal Kombat 1 et Unicorn Overlord

Les jeux du mois d’août sur le PlayStation Plus Extra/Premium

On aurait envie de dire « enfin » lorsque l’on voit Marvel’s Spider-Man rejoindre le catalogue PlayStation Plus Extra, surtout qu’il en a déjà fait partie jusqu’à un regrettable départ en mai 2023. La bonne nouvelle est donc de le retrouver autant dans sa version Game of The Year sur PS4 que Remastered sur PS5.

Quant au reste de la sélection, l’excellent tactical-RPG Unicorn Overlord se rend disponible, tout comme Mortal Kombat 1, dont le contenu est désormais komplet, ou encore le prochain Giant Squid intitulé Sword of the Sea qui, comme prévu, débarque Day One dans l’abonnement. Notez aussi qu’un essai de cinq heures pour Death Stranding 2: On the Beach va être proposé, avec conservation des trophées et de la progression pour le jeu complet.

Voici la liste des jeux à retrouver ce mois d’août dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium

Toute la sélection sera disponible dans le PlayStation Plus dès le 19 août. Et comme d’habitude, la liste des titres qui quitteront l’abonnement ne tardera pas à se faire connaître.