PlayStation Plus Extra/Premium : La liste des jeux d’août avec Marvel’s Spider-Man, Mortal Kombat 1 et Unicorn Overlord
Rédigé par Fauchinou
Toujours dans le cadre des 15 ans du PlayStation Plus, Sony veut continuer à prouver qu’il est capable d’être aussi généreux que peut l’être un certain Xbox Game Pass, et si depuis début juillet nous pouvons profiter du désormais incontournable Cyberpunk 2077, le mois d’août nous apporte une nouvelle salve de titres intéressants à (re)découvrir pour les paliers Extra et Premium.
Les jeux du mois d’août sur le PlayStation Plus Extra/Premium
On aurait envie de dire « enfin » lorsque l’on voit Marvel’s Spider-Man rejoindre le catalogue PlayStation Plus Extra, surtout qu’il en a déjà fait partie jusqu’à un regrettable départ en mai 2023. La bonne nouvelle est donc de le retrouver autant dans sa version Game of The Year sur PS4 que Remastered sur PS5.
Quant au reste de la sélection, l’excellent tactical-RPG Unicorn Overlord se rend disponible, tout comme Mortal Kombat 1, dont le contenu est désormais komplet, ou encore le prochain Giant Squid intitulé Sword of the Sea qui, comme prévu, débarque Day One dans l’abonnement. Notez aussi qu’un essai de cinq heures pour Death Stranding 2: On the Beach va être proposé, avec conservation des trophées et de la progression pour le jeu complet.
Voici la liste des jeux à retrouver ce mois d’août dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :
PlayStation Plus Extra
- Mortal Kombat 1 | PS5
- Marvel’s Spider-Man | PS5, PS4
- Sword of the Sea | PS5
- Earth Defense Force 6 | PS5, PS4
- Unicorn Overlord | PS5, PS4
- Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4
- Indika | PS5
- Harold Halibut | PS5
- Coral Island | PS5
PlayStation Plus Premium
- Resident Evil 2 | PS5, PS4 (PS1)
- Resident Evil 3 | PS5, PS4 (PS1)
Toute la sélection sera disponible dans le PlayStation Plus dès le 19 août. Et comme d’habitude, la liste des titres qui quitteront l’abonnement ne tardera pas à se faire connaître.
