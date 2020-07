Pistol Whip

Pistol Whip est un jeu d'action et de tir en réalité virtuelle qui se base principalement sur le rythme. Comparable à un Beat Saber mais plus axé sur l'action, Pistol Whip se présente comme un mix de films comme John Wick et Equilibrium dans un univers psychédélique où l'on vivra des scènes dont l'objectif est d'éliminer le plus d'ennemis possibles en réalisant le meilleur score.