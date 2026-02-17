6 jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus, dont Cris Tales et un jeu Tortues Ninja
Rédigé par Jordan
Dès aujourd’hui, les abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium ont accès à une nouvelle fournée de jeux comprenant notamment Marvel’s Spider-Man 2, Test Drive Unlimited: Solar Crown ou encore les deux premiers Monster Hunter Stories. Nul doute que l’attention des abonnés va se porter sur ces titres, mais il ne faudrait pas non plus oublier de jeter un œil aux jeux qui sont sur le départ.
Plus qu’un mois pour profiter de ces jeux dans l’abonnement
Comme à chaque fois que des nouveaux jeux arrivent dans l’abonnement, PlayStation nous indique quels seront les prochains titres à quitter le navire du PlayStation Plus Extra et Premium dès le mois prochain. Ce sont maintenant 6 jeux qui sont sur le départ et qui devraient disparaitre de l’abonnement dès le mois de mars.
Voici la liste des jeux qui vont prochainement quitter le PlayStation Plus Extra et Premium :
- Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy
- Circus Electrique
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
- Redout 2
- Paradise Killer
- Cris Tales
Dans cette liste, il serait dommage de ne pas essayer le jeu Tortues Ninja de Dotemu si la saga vous parle un peu, tandis que les amateurs de RPG se tourneront peut-être vers le sympathique mais très imparfait Cris Tales. Ne tardez donc pas si l’un de ces jeux vous fait de l’œil. Vous avez probablement jusqu’au 17 mars prochain pour y jouer, date à laquelle la sélection du mois de mars pour l’abonnement devrait être disponible.
