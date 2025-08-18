6 ans après sa sortie, Shenmue III revient dans une version améliorée sur les plateformes modernes

La meilleure version du troisième épisode

Comme vous l’aurez sans doute deviné à son nom, Shenmue III Enhanced est une version remasterisée du troisième épisode qui entend bien corriger ses plus gros soucis techniques. On y retrouvera donc de meilleures textures, une résolution pouvant aller jusqu’à la 4K, des temps de chargement améliorées et un framerate un peu plus consistant.

De plus, cette version permettra d’afficher un peu plus de personnages à l’écran, tout en apportant quelques correctifs pour le gameplay, comme une santé qui remontera avec les combats, une économie un peu plus simple à gérer pour bien progresser, ou encore des ajustements sur la barre d’endurance. Tout sera optionnel, comme une caméra « classique » inspirée des deux premiers Shenmue, qui sera intégrée. Sur PC, on y retrouvera également une compatibilité DLSS et FSR.

Cette version sera disponible sur PC (via Steam et Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Ce qui veut aussi dire que c’est la première fois que le jeu sera accessible sur les consoles de Microsoft et Nintendo. Si vous possédez Shenmue III sur PC et sur PS4, une mise à niveau gratuite vous sera proposée.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment concernant ce Shenmue III Enhanced, tout comme aucune image n’a été montrée pour mieux se rendre compte des changements.