YS Net réagit à un faux trailer de Shenmue 4, qui était en réalité généré à l’aide d’IA

Faites plus que jamais attention à ce que vous voyez

L’IA générative est un fléau pour le domaine de l’information, épisode 345. Plus que jamais, il est essentiel de bien faire attention à ce que l’on voit sur les réseaux, tant on conçoit facilement de fausses images ou vidéos en quelques clics. Les fans de Shenmue sont les dernières victimes en date de ce phénomène, à cause d’un soi-disant trailer de Shenmue IV qui avait fuité.

Tout était pensé pour faire croire à une vraie fuite, avec une vidéo qui semblait volée et capturée en toute discrétion, avec des mentions de « work in progress » et même de YS Net. Beaucoup avaient deviné qu’il s’agissait bien d’une vidéo créée à l’aide d’IA générative, mais l’envie d’y croire était si forte que la vidéo s’est répandue sans mise en garde. Alors YS Net a décidé de mettre les choses au clair, afin d’éviter toute confusion. Il confirme donc qu’il s’agit bien d’une vidéo créée avec IA, au cas où le doute subsisterait encore :

« YS NET Inc. a confirmé qu’une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux qui utilise le logo de notre entreprise sans notre permission, donnement faussement l’impression qu’il s’agissait d’une vidéo officielle de Shenmue 4 qui serait produite par nous. Cette vidéo n’a absolument aucune connexion avec YS NET. De plus, pour le moment, YS NET n’a sorti aucun trailer, aucun extrait ou aucune image liée à un Shenmue 4. Nous reconnaissons que notre logo a été utilisée de manière non-autorisée, et tout ce qui peut induire les spectacteurs en erreur en laissant penser que cela est officiel constitue un sérieux problème qui pourrait entrer dans le domaine des atteintes aux droits d’auteur. »

L’entreprise dit travailler sur d’éventuelles mesures légales, tout en s’excusant auprès du public pour la confusion générée. Et à la vitesse à laquelle l’IA générative avance (tout comme la désinformation), notre petit doigt nous dit que ce n’est là que le début de ce genre d’incidents.