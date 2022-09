Shenmue : L’anime est annulé et n’aura pas de saison 2

La licence Shenmue a mis du temps avant de revenir sur le devant de la scène, et on sait très bien que Shenmue 4, ce n’est pas pour demain. Histoire de nous faire patienter un peu, l’anime Shenmue : The Animation nous proposait un nouveau regard sur les aventures Ryo Hazuki, avec une première saison qui avait débuté sa diffusion en février dernier. Mais il faut déjà faire le deuil de cette série, puisqu’elle vient tout juste d’être annulée.

Sorry guys. This happened. You can still watch all of the anime on Crunchyroll and it will still be available as digital downloads. And yes, it’s looking like no S2 of Shenmue, even though sadly- it did well enough that we were gearing up for S2. Maybe one day… https://t.co/WpM3O6NcSC

— SPIRAL CURSE DEMARCO (@Clarknova1) September 28, 2022