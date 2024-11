Les droits de Shenmue III sont transférés à ININ Games, qui promet que la licence va continuer

Des promesses, encore des promesses

Shenmue III a maintenant cinq ans, et pas un seul petit bout de Shenmue IV ne semble être à l’horizon. Peut-être parce que personne ne veut le financer, ou même le distribuer. Deep Silver, qui est justement le distributeur du troisième épisode, vient de conclure un accord avec ININ Games pour lui transférer les droits de ce dernier jeu. Un choix logique pour le studio YS NET, qui a déjà collaboré par le passé avec ININ Games pour la publication du jeu Air Twister, lui aussi supervisé par Yu Suzuki.

Est-ce que cela veut dire que Shenmue IV commence à prendre forme ? Pas tout à fait, mais le nouveau distributeur de Shenmue III indique vouloir préserver la licence tout en indiquant clairement que l’histoire n’est pas encore terminée (propos relayés par Gematsu) :

« Chez ININ Games, nous sommes honorés de reprendre le flambeau de Shenmue à un moment aussi important de l’histoire de la série. Alors que nous réfléchissons à deux décennies d’innovation et de passion, nous restons déterminés à préserver et à partager le parcours de Ryo Hazuki avec les fans de longue date et les nouveaux venus. Avec ce transfert, l’histoire de Shenmue est loin d’être terminée. Nous avons des projets passionnants pour célébrer ces anniversaires, en veillant à ce que cette série bien-aimée continue de prospérer et d’inspirer. Gardez un œil sur les prochaines annonces concernant notre vision de la prochaine phase de l’héritage de Shenmue. »

C’est donc une promesse pour le futur de la série, que ce soit via un Shenmue IV ou via d’autres projets. Mais avec cette licence, on a appris à être prudents (et surtout patients), alors mieux vaut garder la tête froide.